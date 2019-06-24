«Спартак» нацелился на вратаря «Ромы», Дани Алвес покинул «ПСЖ», «Барселона» выдвигает условия Неймару. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 23 июня.

1. Дани Алвес покинул «ПСЖ».

И теперь бразилец может вернуться в «Барселону».

2. Чтобы перейти в «Барселону», Неймару предстоит выполнить ряд условий.

В частности, каталонцы настроены сократить оклад бразильца.

3. «Спартак» заинтересован в подписании голкипера «Ромы».

Речь о 20-летнем воспитаннике клуба Андреа Романьоли.

4. Маттейс де Лигт и Адриен Рабьо могут оказаться в «Ювентусе».

Переговоры между игроками и клубом находятся на продвинутой стадии.

5. Николя Пепе может перейти в «Интер».

Конкуренцию миланцам составит «Атлетико».

Фото: Global Look Press

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