«Спартак» нацелился на вратаря «Ромы», Дани Алвес покинул «ПСЖ», «Барселона» выдвигает условия Неймару. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 23 июня.
1. Дани Алвес покинул «ПСЖ».
И теперь бразилец может вернуться в «Барселону».
2. Чтобы перейти в «Барселону», Неймару предстоит выполнить ряд условий.
В частности, каталонцы настроены сократить оклад бразильца.
3. «Спартак» заинтересован в подписании голкипера «Ромы».
Речь о 20-летнем воспитаннике клуба Андреа Романьоли.
4. Маттейс де Лигт и Адриен Рабьо могут оказаться в «Ювентусе».
Переговоры между игроками и клубом находятся на продвинутой стадии.
5. Николя Пепе может перейти в «Интер».
Конкуренцию миланцам составит «Атлетико».
Фото: Global Look Press