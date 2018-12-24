Кокорин и Мамаев сыграют в футбол с охранниками СИЗО, экс-игрок «Спартака» вернется в клуб, хавбек «ПСЖ» перейдет в «Барселону». Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 23 декабря.

1. Павел Мамаев и Александр Кокорин сыграют в футбол с охранниками СИЗО.

Футболисты уже дали согласие на участие в матче.

2. Рабьо подпишет предварительный контракт с «Барсой».

Хавбек получит денежный бонус при подписании контракта.

3. Аяз Гулиев вернется в «Спартак».

«Ростов» арендовал 22-летнего игрока в январе, а летом – выкупил.

4. «Ювентус» – фаворит в борьбе за Аарона Рэмзи.

Валлийцем также интересуются «Интер» и «ПСЖ».

5. Артем Дзюба вошел в топ-100 лучших футболистов года по версии Marca.

Издание отметило выступление форварда в составе сборной России.

Фото: Global Look Press

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