Чили и Германия сыграли вничью, «Спартак» усилится бельгийским полузащитником, Роналду продолжит карьеру во Франции. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Бонуччи

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости и тексты за 22 июня.

1.Кубок конфедераций-2017. Германия и Чили сыграли вничью.

2.Кубок конфедераций-2017. Чемпионы Африки и обладатели Кубка Азии разошлись миром.

3.Криштиану Роналду готов стать игроком «ПСЖ».

4.«Спартак» сделал предложение полузащитнику «Гента» Томасу Фоке.

5.«Челси» предлагает за Леонардо Бонуччи 55 миллионов евро.

6.«Реал» достиг соглашения с Джанлуиджи Доннаруммой и Килианом Мбаппе.

7.«ПСЖ» может заплатить за Килиана Мбаппе более 135 млн евро.

8.Усман Дембеле останется в «Боруссии».

9.Келечи Ихеаначо сменит «Манчестер Сити» на «Лестер».

10.Александр Кокко: «Звезда сборной Австралии – Тим Кэхилл, а надежда – Аарон Муй».

11.Мяч короля Артуро. Как Артуро Видаль стал примером для всего Чили.

Фото: Global Look Press

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