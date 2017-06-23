Чили и Германия сыграли вничью, «Спартак» усилится бельгийским полузащитником, Роналду продолжит карьеру во Франции. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости и тексты за 22 июня.
1.Кубок конфедераций-2017. Германия и Чили сыграли вничью.
2.Кубок конфедераций-2017. Чемпионы Африки и обладатели Кубка Азии разошлись миром.
3.Криштиану Роналду готов стать игроком «ПСЖ».
4.«Спартак» сделал предложение полузащитнику «Гента» Томасу Фоке.
5.«Челси» предлагает за Леонардо Бонуччи 55 миллионов евро.
6.«Реал» достиг соглашения с Джанлуиджи Доннаруммой и Килианом Мбаппе.
7.«ПСЖ» может заплатить за Килиана Мбаппе более 135 млн евро.
8.Усман Дембеле останется в «Боруссии».
9.Келечи Ихеаначо сменит «Манчестер Сити» на «Лестер».
10.Александр Кокко: «Звезда сборной Австралии – Тим Кэхилл, а надежда – Аарон Муй».
11.Мяч короля Артуро. Как Артуро Видаль стал примером для всего Чили.
Фото: Global Look Press