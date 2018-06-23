Победы бразильцев, нигерийцев и швейцарцев, новый трансфер ЦСКА, итоговый состав участников РФПЛ. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Coutinho

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 22 июня.

1. Расписание телетрансляций ЧМ-2018 — 23 июня.

На каком канале сегодня смотреть футбол.

2. ЧМ-2018. Бразилия с трудом победила Коста-Рику.

В других матчах дня Нигерия одолела Исландию, а Швейцария вырвала победу у сербов в концовке игры.

3. Определился окончательный состав участников следующего сезона РФПЛ.

Махачкалинский «Анжи» занял место пермского «Амкара».

4. ЦСКА совершил новый трансфер.

Состав команды пополнил 19-летний словенский хавбек Яка Бийол.

5. Глава USADA призвал ФИФА дополнительно проверить сборную России на допинг.

Президент Антидопингового агентства США Трэвис Тайгерт неприятно удивлен успехами российских футболистов на ЧМ-2018.

6. Защитник «Ювентуса» близок к переходу в «Челси».

Трансфер Даниэле Ругани может обойтись лондонцам в 35 млн евро.

Фото: Global Look Press

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