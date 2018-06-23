Победы бразильцев, нигерийцев и швейцарцев, новый трансфер ЦСКА, итоговый состав участников РФПЛ. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 22 июня.
1. Расписание телетрансляций ЧМ-2018 — 23 июня.
На каком канале сегодня смотреть футбол.
2. ЧМ-2018. Бразилия с трудом победила Коста-Рику.
В других матчах дня Нигерия одолела Исландию, а Швейцария вырвала победу у сербов в концовке игры.
3. Определился окончательный состав участников следующего сезона РФПЛ.
Махачкалинский «Анжи» занял место пермского «Амкара».
4. ЦСКА совершил новый трансфер.
Состав команды пополнил 19-летний словенский хавбек Яка Бийол.
5. Глава USADA призвал ФИФА дополнительно проверить сборную России на допинг.
Президент Антидопингового агентства США Трэвис Тайгерт неприятно удивлен успехами российских футболистов на ЧМ-2018.
6. Защитник «Ювентуса» близок к переходу в «Челси».
Трансфер Даниэле Ругани может обойтись лондонцам в 35 млн евро.
Фото: Global Look Press