Месут Озил завершил карьеру в сборной Германии, «Челси» нацелился на игрока «МЮ», Витсель готов вернуться в Европу. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 22 июля.
1. Месут Озил завершил международную карьеру.
Футболиста не раз попрекали за общение с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
2. Антони Марсьяль может заменить в «Челси» Эдена Азара.
Несколько месяцев назад он отклонил предложение «МЮ» о новом контракте.
3. Аксель Витсель заинтересовал дортмундскую «Боруссию».
Сумма сделки может составить около 20 млн евро.
4. «ПСЖ» хочет обменять Адриена Рабьо на Миралема Пьянича.
И доплатить 30 млн евро сверху.
5. Судьба Массимо Карреры не зависит от выступления «Спартака» в квалификации ЛЧ.
В этом уверяет владелец клуба Леонид Федун.
6. Рафаэль Маркес завершил спортивную карьеру.
Завершившийся ЧМ-2018 стал пятым чемпионатом мире в карьере мексиканского защитника.
7. Экс-игрок «Зенита» и «Динамо» Данни перешел в «Маритиму».
В этом клубе португалец начинал спортивную карьеру.
Фото: Сергей Дроняев