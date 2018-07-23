Месут Озил завершил карьеру в сборной Германии, «Челси» нацелился на игрока «МЮ», Витсель готов вернуться в Европу. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 22 июля.

1. Месут Озил завершил международную карьеру.

Футболиста не раз попрекали за общение с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

2. Антони Марсьяль может заменить в «Челси» Эдена Азара.

Несколько месяцев назад он отклонил предложение «МЮ» о новом контракте.

3. Аксель Витсель заинтересовал дортмундскую «Боруссию».

Сумма сделки может составить около 20 млн евро.

4. «ПСЖ» хочет обменять Адриена Рабьо на Миралема Пьянича.

И доплатить 30 млн евро сверху.

5. Судьба Массимо Карреры не зависит от выступления «Спартака» в квалификации ЛЧ.

В этом уверяет владелец клуба Леонид Федун.

6. Рафаэль Маркес завершил спортивную карьеру.

Завершившийся ЧМ-2018 стал пятым чемпионатом мире в карьере мексиканского защитника.

7. Экс-игрок «Зенита» и «Динамо» Данни перешел в «Маритиму».

В этом клубе португалец начинал спортивную карьеру.

Фото: Сергей Дроняев

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