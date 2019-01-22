Кевин-Принс Боатенг перешел в «Барселону», «Атлетико» арендует Морату, «Зенит» нашел замену Паредесу. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 21 января.
1. Кевин-Принс Боатенг перешел в «Барселону».
Предыдущим клубом игрока был «Сассуоло».
2. «Атлетико» договорился с «Челси» об аренде Альваро Мораты.
По итогам сезона испанцы смогут выкупить форварда за 55 млн евро.
3. Милан Бадель обойдется «Зениту» в 10 млн евро.
Хавбек должен будет заменить в питерском клубе Леандро Паредеса.
4. «Арсенал» может арендовать Хамеса Родригеса у «Реала».
Нынешний сезон колумбиец проводит в аренде в «Баварии».
5. «Реал» нацелился на защитника «Порту» Эдера Милитао.
За него мадридцам придется выложить 50 млн евро.
6. Тренер дортмундской «Боруссии-2» возглавил «Хаддерсфилд».
Он заключил контракт на 2,5 года.
Фото: Global Look Press