Кевин-Принс Боатенг перешел в «Барселону», «Атлетико» арендует Морату, «Зенит» нашел замену Паредесу. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 21 января.

1. Кевин-Принс Боатенг перешел в «Барселону».

Предыдущим клубом игрока был «Сассуоло».

2. «Атлетико» договорился с «Челси» об аренде Альваро Мораты.

По итогам сезона испанцы смогут выкупить форварда за 55 млн евро.

3. Милан Бадель обойдется «Зениту» в 10 млн евро.

Хавбек должен будет заменить в питерском клубе Леандро Паредеса.

4. «Арсенал» может арендовать Хамеса Родригеса у «Реала».

Нынешний сезон колумбиец проводит в аренде в «Баварии».

5. «Реал» нацелился на защитника «Порту» Эдера Милитао.

За него мадридцам придется выложить 50 млн евро.

6. Тренер дортмундской «Боруссии-2» возглавил «Хаддерсфилд».

Он заключил контракт на 2,5 года.

Фото: Global Look Press

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