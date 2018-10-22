Поражения «Спартака» и «Зенита», Каррера и Лопетеги на грани увольнения, Роналду посещал свинг-клуб. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Каррера

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 21 октября.

1. Премьер-лига. 11-й тур. «Динамо» дома обыграло «Зенит».

Питерцы потерпели второе гостевое поражение в РПЛ кряду.

2. Премьер-лига. 11 тур. «Арсенал» одержал победу над «Спартаком».

А в заключительном матче тура «Краснодар» на домашней арене уступил «Ахмату».

3. Массимо Каррера близок к увольнению из «Спартака».

Красно-белых может возглавить экс-тренер «Монако».

4. Лопетеги может в скором времени покинуть «Реал».

Мадридцы начали переговоры с Антонио Конте еще после поражения от ЦСКА.

5. Легенда взрослых фильмов Рокко Сиффреди поддержал Криштиану Роналду.

И рассказал, что португалец посещал римский свинг-клуб.

6. Усэйну Болту предложили полноценный контракт.

Ямайский атлет может начать футбольную карьеру в Австралии.

7. Художница грудью из Петербурга сделала для Кокорина и Мамаева ватник и валенки.

Хроника падения.

Фото: Global Look Press

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