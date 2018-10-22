Поражения «Спартака» и «Зенита», Каррера и Лопетеги на грани увольнения, Роналду посещал свинг-клуб. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 21 октября.
1. Премьер-лига. 11-й тур. «Динамо» дома обыграло «Зенит».
Питерцы потерпели второе гостевое поражение в РПЛ кряду.
2. Премьер-лига. 11 тур. «Арсенал» одержал победу над «Спартаком».
А в заключительном матче тура «Краснодар» на домашней арене уступил «Ахмату».
3. Массимо Каррера близок к увольнению из «Спартака».
Красно-белых может возглавить экс-тренер «Монако».
4. Лопетеги может в скором времени покинуть «Реал».
Мадридцы начали переговоры с Антонио Конте еще после поражения от ЦСКА.
5. Легенда взрослых фильмов Рокко Сиффреди поддержал Криштиану Роналду.
И рассказал, что португалец посещал римский свинг-клуб.
6. Усэйну Болту предложили полноценный контракт.
Ямайский атлет может начать футбольную карьеру в Австралии.
7. Художница грудью из Петербурга сделала для Кокорина и Мамаева ватник и валенки.
Хроника падения.
Фото: Global Look Press