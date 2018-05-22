Гризманн остается в «Атлетико», «Спартак» хочет подписать форварда «Шахтера», «Арсенал» определился со сменщиком Венгера. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 21 мая.

1. Антуан Гризманн остается в «Атлетико».

Француз передумал переходить в «Барселону» и останется в Мадриде.

2. Нападающий «Шахтера» Факундо Феррейра попал в сферу интересов «Спартака».

Москвичи предлагают бразильцу подписной бонус в 5 млн евро.

3. «Арсенал» может возглавить Унаи Эмери.

Сообщается, что контракт с ним будет подписан до конца недели.

4. Дмитрий Парфенов — новый главный тренер «Урала».

Александр Тарханов займет должность консультанта.

5. «Зенит» ждет ответа от Маурицио Сарри.

Питерцы предложили ему зарплату более 7 млн евро в год.

6. Тульский «Арсенал» объявил об уходе Миодрага Божовича.

По слухам, он может возглавить «Зенит» или «Спартак».

7. Лионель Месси выиграл «Золотую бутсу» и установил рекорд.

Для аргентинца это уже пятая подобная награда.

8. ЦСКА может сыграть в Суперкубке России вместо «Тосно».

Обладатели Кубка России должны сообщить о своем решении до 1 июля.

9. Определились 26 участников Лиги чемпионов-2018/19.

Оставшиеся шесть участников будут определены по итогам квалификационного турнира.

10. Леандро Паредес и Мауро Икарди не попали в состав сборной Аргентины на ЧМ-2018.

Также названы окончательные составы сборных Испании и Хорватии.

Фото: Global Look Press

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