Гризманн остается в «Атлетико», «Спартак» хочет подписать форварда «Шахтера», «Арсенал» определился со сменщиком Венгера. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 21 мая.
1. Антуан Гризманн остается в «Атлетико».
Француз передумал переходить в «Барселону» и останется в Мадриде.
2. Нападающий «Шахтера» Факундо Феррейра попал в сферу интересов «Спартака».
Москвичи предлагают бразильцу подписной бонус в 5 млн евро.
3. «Арсенал» может возглавить Унаи Эмери.
Сообщается, что контракт с ним будет подписан до конца недели.
4. Дмитрий Парфенов — новый главный тренер «Урала».
Александр Тарханов займет должность консультанта.
5. «Зенит» ждет ответа от Маурицио Сарри.
Питерцы предложили ему зарплату более 7 млн евро в год.
6. Тульский «Арсенал» объявил об уходе Миодрага Божовича.
По слухам, он может возглавить «Зенит» или «Спартак».
7. Лионель Месси выиграл «Золотую бутсу» и установил рекорд.
Для аргентинца это уже пятая подобная награда.
8. ЦСКА может сыграть в Суперкубке России вместо «Тосно».
Обладатели Кубка России должны сообщить о своем решении до 1 июля.
9. Определились 26 участников Лиги чемпионов-2018/19.
Оставшиеся шесть участников будут определены по итогам квалификационного турнира.
10. Леандро Паредес и Мауро Икарди не попали в состав сборной Аргентины на ЧМ-2018.
Также названы окончательные составы сборных Испании и Хорватии.
Фото: Global Look Press