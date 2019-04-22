Победа «Спартака», чемпионство «ПСЖ», рекорд «Ливерпуля». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 21 апреля.
1. Премьер-лига. 24-й тур. «Спартак» дома обыграл «Енисей».
В другом матче дня «Урал» победил «Рубин».
2. «ПСЖ» выиграл чемпионат Франции.
Это восьмой чемпионский титул в истории клуба.
3. «Ливерпуль» побил собственный рекорд.
После победы над «Кардиффом» в активе «красных» стало 88 очков.
4. «Манчестер Юнайтед» установил антирекорд клуба.
В этом сезоне манкунианцы пропустили уже 48 голов.
5. «Нью-Йорк Ред Буллс» объявит о назначении Анри на следующей неделе.
Француз продолжит тренерскую карьеру в МЛС.
Фото: Global Look Press