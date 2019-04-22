Победа «Спартака», чемпионство «ПСЖ», рекорд «Ливерпуля». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 21 апреля.

1. Премьер-лига. 24-й тур. «Спартак» дома обыграл «Енисей».

В другом матче дня «Урал» победил «Рубин».

2. «ПСЖ» выиграл чемпионат Франции.

Это восьмой чемпионский титул в истории клуба.

3. «Ливерпуль» побил собственный рекорд.

После победы над «Кардиффом» в активе «красных» стало 88 очков.

4. «Манчестер Юнайтед» установил антирекорд клуба.

В этом сезоне манкунианцы пропустили уже 48 голов.

5. «Нью-Йорк Ред Буллс» объявит о назначении Анри на следующей неделе.

Француз продолжит тренерскую карьеру в МЛС.

Фото: Global Look Press

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