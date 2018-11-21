Сборная России проиграла Швеции, реформы в Лиге чемпионов, трансферные цели «Реала» и «Ювентуса». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 20 ноября.

1. Лига наций. Россия в Стокгольме уступила Швеции.

И другие результаты игрового дня.

2. Видеоповторы могут ввести в Лиге чемпионов в этом сезоне.

Технологию задействуют в матчах плей-офф.

3. «Реал» хочет зимой подписать двух топ-форвардов.

Рассматриваются кандидатуры Ибрагимовича и Фалькао.

4. Футболист «МЮ» привлек внимание «Ювентуса».

Туринцы хотят подписать Маркуса Рэшфорда.

5. «Зенит» заинтересован в приобретении хавбека «Рубина».

Питерцы рассматривают варианты замены на случай ухода Леандро Паредеса.

6. Жена Павла Мамаева представила толстовки в поддержку мужа.

Они уже поступили в продажу.

Фото: Global Look Press

Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею