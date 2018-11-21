Сборная России проиграла Швеции, реформы в Лиге чемпионов, трансферные цели «Реала» и «Ювентуса». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 20 ноября.
1. Лига наций. Россия в Стокгольме уступила Швеции.
И другие результаты игрового дня.
2. Видеоповторы могут ввести в Лиге чемпионов в этом сезоне.
Технологию задействуют в матчах плей-офф.
3. «Реал» хочет зимой подписать двух топ-форвардов.
Рассматриваются кандидатуры Ибрагимовича и Фалькао.
4. Футболист «МЮ» привлек внимание «Ювентуса».
Туринцы хотят подписать Маркуса Рэшфорда.
5. «Зенит» заинтересован в приобретении хавбека «Рубина».
Питерцы рассматривают варианты замены на случай ухода Леандро Паредеса.
6. Жена Павла Мамаева представила толстовки в поддержку мужа.
Они уже поступили в продажу.
Фото: Global Look Press