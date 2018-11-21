Сборная России проиграла Швеции, реформы в Лиге чемпионов, трансферные цели «Реала» и «Ювентуса». Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

лига чемпионов

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 20 ноября.

1. Лига наций. Россия в Стокгольме уступила Швеции.

И другие результаты игрового дня.

2. Видеоповторы могут ввести в Лиге чемпионов в этом сезоне.

Технологию задействуют в матчах плей-офф.

3. «Реал» хочет зимой подписать двух топ-форвардов.

Рассматриваются кандидатуры Ибрагимовича и Фалькао.

4. Футболист «МЮ» привлек внимание «Ювентуса».

Туринцы хотят подписать Маркуса Рэшфорда.

5. «Зенит» заинтересован в приобретении хавбека «Рубина».

Питерцы рассматривают варианты замены на случай ухода Леандро Паредеса.

6. Жена Павла Мамаева представила толстовки в поддержку мужа.

Они уже поступили в продажу.

Фото: Global Look Press

Поделиться:

Еженедельник «Футбол. Хоккей»

Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

РПЛ. 14 тур. ЦСКА — «Зенит» — 2:0. Москва. «ВЭБ Арена». 11 ноября 2018 г.

ЦСКА обыграл «Зенит», «Спартак» вновь проиграл, «Ювентус» готов вернуть Поля Погба. Главные новости дня

Россия уступила Германии в товарищеской встрече, состоялись очередные матчи Лиги наций, в АПЛ введут VAR. Главные новости дня

Russia Turkey

Россия обыграла Турцию, игроку «Спартака» грозит двухлетняя дисквалификация, Кокорин и Мамаев будут тренироваться в СИЗО. Главные новости дня

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 