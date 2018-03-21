Мэйвезер зовет Роналду в «Ньюкасл», Карпина ждут в «Реал Сосьедаде», бесценный Салах. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Салах

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 20 марта.

1. Боксер Флойд Мэйвезер хочет купить «Ньюкасл».

В случае успешного завершения сделки, он пригласит в английский клуб Криштиану Роналду.

2. Валерий Карпин может возглавить «Реал Сосьедад».

Но в самом клубе эту информацию опровергают.

3. СМИ: «Ливерпуль» собирается отклонять все предложения по Салаху летом.

В контракте египтянина не прописана сумма отступных.

4. Поль Погба хочет быть в одной команде с Неймаром.

Француз напрашивается в «ПСЖ»?

5. Криштиану Роналду признан футболистом года в Португалии.

Победитель определялся путем голосования среди тренеров, игроков и болельщиков.

6. Встреча друзей! Еженедельник «Футбол.Хоккей» приглашает читателей на выставку «Спорт».

Она пройдет с 27 по 29 марта в парке «Сокольники».

7. Легенды старого города. «Москва футбольная» — исторический путеводитель по столице.

Авторы еженедельника «Футбол» в издательстве «ВайзМедиа» выпустили подарочный путеводитель по футбольной Москве.

Фото: Global Look Press

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