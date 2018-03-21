Мэйвезер зовет Роналду в «Ньюкасл», Карпина ждут в «Реал Сосьедаде», бесценный Салах. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 20 марта.
1. Боксер Флойд Мэйвезер хочет купить «Ньюкасл».
В случае успешного завершения сделки, он пригласит в английский клуб Криштиану Роналду.
2. Валерий Карпин может возглавить «Реал Сосьедад».
Но в самом клубе эту информацию опровергают.
3. СМИ: «Ливерпуль» собирается отклонять все предложения по Салаху летом.
В контракте египтянина не прописана сумма отступных.
4. Поль Погба хочет быть в одной команде с Неймаром.
Француз напрашивается в «ПСЖ»?
5. Криштиану Роналду признан футболистом года в Португалии.
Победитель определялся путем голосования среди тренеров, игроков и болельщиков.
6. Встреча друзей! Еженедельник «Футбол.Хоккей» приглашает читателей на выставку «Спорт».
Она пройдет с 27 по 29 марта в парке «Сокольники».
7. Легенды старого города. «Москва футбольная» — исторический путеводитель по столице.
Авторы еженедельника «Футбол» в издательстве «ВайзМедиа» выпустили подарочный путеводитель по футбольной Москве.
Фото: Global Look Press