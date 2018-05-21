«Енисей» вышел в РФПЛ, новый голкипер для «Спартака», шведы выиграли ЧМ по хоккею. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 20 мая.

1. Премьер-лига. Стыковые матчи. «Енисей» проиграл «Анжи», но вышел в РФПЛ.

В другой паре «Амкар» повторно обыграл «Тамбов» и сохранил место в Премьер-лиге.

2. Давид Юрченко попал в шорт-лист «Спартака».

32-летний голкипер может заменить в команде травмированного Александра Селихова.

3. «Бавария» намерена приобрести Родриго.

«Валенсии» просит за форварда 60 млн евро.

4. Антуан Гризманн в ближайшее время подпишет контракт с «Барселоной».

Сообщается, что каталонцы достигли соглашения с агентом игрока.

5. ЧМ-2018. Шведы стали чемпионами мира.

В решающем матче «Тре Крунур» одолели Швейцарию по буллитам.

6. «Вегас» стал первым финалистом Кубка Стэнли.

В финале Западной конференции «Голден Найтс» обыграли «Виннипег Джетс».

7. «Витесс» в следующем сезоне сыграет в Лиге Европы.

Будущая команда Леонида Слуцкого добилась путевки в еврокубки.

Фото: Global Look Press

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