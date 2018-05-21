«Енисей» вышел в РФПЛ, новый голкипер для «Спартака», шведы выиграли ЧМ по хоккею. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 20 мая.
1. Премьер-лига. Стыковые матчи. «Енисей» проиграл «Анжи», но вышел в РФПЛ.
В другой паре «Амкар» повторно обыграл «Тамбов» и сохранил место в Премьер-лиге.
2. Давид Юрченко попал в шорт-лист «Спартака».
32-летний голкипер может заменить в команде травмированного Александра Селихова.
3. «Бавария» намерена приобрести Родриго.
«Валенсии» просит за форварда 60 млн евро.
4. Антуан Гризманн в ближайшее время подпишет контракт с «Барселоной».
Сообщается, что каталонцы достигли соглашения с агентом игрока.
5. ЧМ-2018. Шведы стали чемпионами мира.
В решающем матче «Тре Крунур» одолели Швейцарию по буллитам.
6. «Вегас» стал первым финалистом Кубка Стэнли.
В финале Западной конференции «Голден Найтс» обыграли «Виннипег Джетс».
7. «Витесс» в следующем сезоне сыграет в Лиге Европы.
Будущая команда Леонида Слуцкого добилась путевки в еврокубки.
Фото: Global Look Press