«Реал» продает Бэйла и Бензема, Касильяс переедет в Италию, владелец «Милана» — банкрот. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 20 февраля.

1. «Реал» твердо намерен продать Гарета Бэйла и Карима Бензема этим летом.

Флорентино Перес затеял масштабную перестройку.

2. Владелец «Милана» признан банкротом.

Китайский бизнесмен Йонхонг Ли признан неплатежеспособным на родине.

3. Икер Касильяс намерен перебраться в Серию А.

Испанец недоволен своим положением в «Порту».

4. РФС снял с «Ростова» запрет на регистрацию новых футболистов.

Ростовчане полностью рассчитались с Александром Ерохиным.

5. FA не накажет Серхио Агуэро за потасовку после игры с «Уиганом».

После матча аргентинец повздорил с фанатами «латикс».

Фото: Global Look Press

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