«Реал» продает Бэйла и Бензема, Касильяс переедет в Италию, владелец «Милана» — банкрот. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 20 февраля.
1. «Реал» твердо намерен продать Гарета Бэйла и Карима Бензема этим летом.
Флорентино Перес затеял масштабную перестройку.
2. Владелец «Милана» признан банкротом.
Китайский бизнесмен Йонхонг Ли признан неплатежеспособным на родине.
3. Икер Касильяс намерен перебраться в Серию А.
Испанец недоволен своим положением в «Порту».
4. РФС снял с «Ростова» запрет на регистрацию новых футболистов.
Ростовчане полностью рассчитались с Александром Ерохиным.
5. FA не накажет Серхио Агуэро за потасовку после игры с «Уиганом».
После матча аргентинец повздорил с фанатами «латикс».
Фото: Global Look Press