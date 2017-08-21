Очередная победа «Зенита», будущее Карреры, «МанСити» готов купить Месси за 300 млн евро. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 20 августа.
1. «Зенит» одержал шестую победу в этом сезоне.
В других матчах «Динамо» сыграло вничью с «Уфой», а «Ростов» и «Краснодар» разошлись нулевой ничьей.
2. «Спартак» не планирует увольнять Карреру.
Совет директоров «Спартака» сохраняет доверие к итальянскому специалисту.
3.«Манчестер Сити» готов заплатить за Лионеля Месси 300 млн евро.
Английский клуб готов выплатить отступные за аргентинца.
4. «Локомотив» и «Рубин» поспорят за форварда «Црвены Звезды».
Нападающий «Црвены Звезды» Ричмонд Йиадом Боакье может продолжить карьеру в России.
5. Защитник «Тамбова» перешел в «Хетафе».
Переход подтвердил спортивный директор российского клуба Павел Худяков.
6. «Самый лучший из армян – Павлюченко наш Роман!».
Как московский «Арарат» живет по законам support your local team.
Фото: Global Look Press