Очередная победа «Зенита», будущее Карреры, «МанСити» готов купить Месси за 300 млн евро. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 20 августа.

1. «Зенит» одержал шестую победу

В других матчах «Динамо» сыграло вничью с «Уфой», а «Ростов» и «Краснодар» разошлись нулевой ничьей.

Совет директоров «Спартака» сохраняет доверие к итальянскому специалисту.

3.«Манчестер Сити» готов заплатить за Лионеля Месси 300 млн евро.

Английский клуб готов выплатить отступные за аргентинца.

4. «Локомотив» и «Рубин» поспорят за форварда

Нападающий «Црвены Звезды» Ричмонд Йиадом Боакье может продолжить карьеру в России.

5. Защитник «Тамбова» перешел

Переход подтвердил спортивный директор российского клуба Павел Худяков.

6. «Самый лучший из армян – Павлюченко наш Роман! ».

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Фото: Global Look Press

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