Клубы РПЛ в FIFA 19, ковер для «Ростова», «ПСЖ» выбирает защитника, игроком «Уфы» заинтересовались в АПЛ. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 20 августа.
1. Названы претенденты на приз игроку сезона-2017/18 по версии УЕФА.
Ими стали Криштиану Роналду, Лука Модрич и Мохамед Салах.
2. «ПСЖ» сделает выбор между защитниками «Баварии» и «Атлетико».
Приоритетным вариантом для французского клуба считается покупка Филипе Луиса.
3. «Локомотив», «Спартак» и ЦСКА будут представлены в FIFA 19.
Игра будет доступна с 28 сентября.
4. Премьер-лига. 4-й тур. «Динамо» разгромило «Уфу».
Для москвичей это первая победа в сезоне.
5. «Ростов» постелил фанатский ковер на базе.
Тот самый, что фанаты пронесли на домашний матч команды с «Енисеем».
6. Юниор «Уфы» может перейти в лондонский «Арсенал».
Футболист приглянулся британцам на международном турнире COTIF-2018.
7. Лорис Кариус может перейти из «Ливерпуля» в «Бешикташ».
Другого игрока «красных» Дивока Ориги ждут в Германии.
8. Антонио Конте мог возглавить клуб Чемпионшипа.
Владелец «Лидса» Андреа Радриццани рассказал, что хотел пригласить в свой клуб Конте, Клаудио Раньери или Роберто Мартинеса.
Фото: Global Look Press