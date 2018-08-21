Клубы РПЛ в FIFA 19, ковер для «Ростова», «ПСЖ» выбирает защитника, игроком «Уфы» заинтересовались в АПЛ. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 20 августа.

1. Названы претенденты на приз игроку сезона-2017/18 по версии УЕФА.

Ими стали Криштиану Роналду, Лука Модрич и Мохамед Салах.

2. «ПСЖ» сделает выбор между защитниками «Баварии» и «Атлетико».

Приоритетным вариантом для французского клуба считается покупка Филипе Луиса.

3. «Локомотив», «Спартак» и ЦСКА будут представлены в FIFA 19.

Игра будет доступна с 28 сентября.

4. Премьер-лига. 4-й тур. «Динамо» разгромило «Уфу».

Для москвичей это первая победа в сезоне.

5. «Ростов» постелил фанатский ковер на базе.

Тот самый, что фанаты пронесли на домашний матч команды с «Енисеем».

6. Юниор «Уфы» может перейти в лондонский «Арсенал».

Футболист приглянулся британцам на международном турнире COTIF-2018.

7. Лорис Кариус может перейти из «Ливерпуля» в «Бешикташ».

Другого игрока «красных» Дивока Ориги ждут в Германии.

8. Антонио Конте мог возглавить клуб Чемпионшипа.

Владелец «Лидса» Андреа Радриццани рассказал, что хотел пригласить в свой клуб Конте, Клаудио Раньери или Роберто Мартинеса.

Фото: Global Look Press

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