Награда Слуцкого, предложение «ПСЖ», фанаты «Легии» избили футболистов. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 2 октября.

1. Леонид Слуцкий стал тренером тура в Чемпионшипе.

Это первое достижение для российского специалиста в Англии.

2. «ПСЖ» готов заплатить Алексису Санчесу за подписание предварительного контракта.

Игрок может перейти летом 2018 года в качестве свободного агента.

3. Фанаты «Легии» избили игроков после крупного поражения.

Когда игроки вышли со стадиона на охраняемую парковку клуба, то увидели 50 ожидающих фанатов.

4. «Челси» может приобрести румынского хавбека с отступными в 100 млн евро.

Внимание лондонцев привлек вингер бухарестского «Стяуа» Флоринел Коман.

5. Альваро Мората может пропустить от шести до восьми недель.

Травма задней поверхности бедра, полученная в матче против «Манчестер Сити», оказалась серьезней, чем предполагалось.

6. Назван окончательный состав сборной России на матчи с Южной Кореей и Ираном.

В итоговый список попали два представителя «Тосно».

7. Найти выход.

За что могут посадить президента «Монако».

Фото: Global Look Press

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