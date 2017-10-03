Награда Слуцкого, предложение «ПСЖ», фанаты «Легии» избили футболистов. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Леонид Слуцкий

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 2 октября.

1. Леонид Слуцкий стал тренером тура в Чемпионшипе.

Это первое достижение для российского специалиста в Англии.

2. «ПСЖ» готов заплатить Алексису Санчесу за подписание предварительного контракта.

Игрок может перейти летом 2018 года в качестве свободного агента.

3. Фанаты «Легии» избили игроков после крупного поражения.

Когда игроки вышли со стадиона на охраняемую парковку клуба, то увидели 50 ожидающих фанатов.

4. «Челси» может приобрести румынского хавбека с отступными в 100 млн евро.

Внимание лондонцев привлек вингер бухарестского «Стяуа» Флоринел Коман.

5. Альваро Мората может пропустить от шести до восьми недель.

Травма задней поверхности бедра, полученная в матче против «Манчестер Сити», оказалась серьезней, чем предполагалось.

6. Назван окончательный состав сборной России на матчи с Южной Кореей и Ираном.

В итоговый список попали два представителя «Тосно».

7. Найти выход.

За что могут посадить президента «Монако».

Фото: Global Look Press

Поделиться:

Еженедельник «Футбол»

Старейшее издание в России, посвященное спорту №1

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Рамзан Ахматович Кадыров

ЦСКА, «Зенит» и «Спартак» потеряли очки, Киллиан Мбаппе не может перейти в «ПСЖ» из-за финансового фэйр-плей. Главные новости дня

Деле Алли

Забастовка Деле Алли, антирекорд «Кристал Пэлас». Главные новости дня

Килиан Мбаппе

Состав сборной России на игру с «Динамо», Мбаппе отстранен от тренировок, «Боруссия» ставит ультиматум «Барселоне». Главные новости дня

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 