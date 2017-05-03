«Локомотив» — обладатель Кубка России, «Бенфика» хочет арендовать игрока «Спартака», победа «Реала» и ультиматум Озила. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0 Comments

Месут Озил

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости и тексты за 2 мая.

1. «Локомотив» стал обладателем Кубка России, а Юрий Семин — рекордсменом по победам в турнире в качестве тренера.

2. «Атлетико» разгромно проиграл «Реалу» в гостях в первом матче полуфинала ЛЧ.

3. Месут Озил хочет получать по новому контракту с «Арсеналом» 300 тысяч фунтов в неделю.

4. Лоренсо Мельгарехо может продолжить карьеру в «Бенфике».

5. ФК «Краснодар» призвал к отказу от влияния на судей и введению видеоповторов.

6. Зоран Тошич и Бибрас Натхо могут перейти в «Трабзонспор», а «Краснодар» хочет расстаться с Шарлем Каборе.

7. Импульс чемпиона. Илья Казаков — о долгожданном золоте «Спартака».

8. Александр Уваров: «Скалой меня назвал Толстых, а у него было прозвище Железяка».

Фото: Global Look Press

Поделиться:

Еженедельник «Футбол»

Старейшее издание в России, посвященное спорту №1

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Вальбуэна

Матье Вальбуэна мог перейти в «Спартак», Алексис Санчес решил покинуть «Арсенал», Мирча Луческу может покинуть «Зенит» в случае проигрыша ЦСКА. Главные новости дня

Английский «Тоттенхэм» стал первым финалистом Детского кубка чемпионов ЛУКОЙЛ

Тренировка сборной России (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 