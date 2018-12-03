Сборная России сыграет с Бельгией и Шотландией в отборе к Евро-2020, «Спартак» обыграл «Локомотив», рекорд Криштиану Роналду. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 2 декабря.
1. Состоялась жеребьевка отборочного турнира Евро-2020.
Россия сыграет с Бельгией, Шотландией, Кипром, Казахстаном и Сан-Марино.
2. Премьер-лига. 16 тур. «Спартак» победил «Локомотив» — 2:1.
Красно-белые одержали две подряд победы в РПЛ впервые с августа.
3. Премьер-лига. 16-й тур. «Краснодар» обыграл «Урал».
В еще одном матче воскресенья «Ростов» и ЦСКА сыграли вничью.
4. Игорь Акинфеев установил рекорд.
Голкипер провел трехсотый матч «на ноль».
5. Криштиану Роналду повторил рекорд 60-летней давности.
Португалец возглавляет гонку бомбардиров Серии А.
6. Хосеп Гвардиола одержал юбилейную победу в роли тренера.
На счету испанца теперь 400 побед в карьере.
Фото: Сергей Дроняев