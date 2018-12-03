Сборная России сыграет с Бельгией и Шотландией в отборе к Евро-2020, «Спартак» обыграл «Локомотив», рекорд Криштиану Роналду. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 2 декабря.

1. Состоялась жеребьевка отборочного турнира Евро-2020.

Россия сыграет с Бельгией, Шотландией, Кипром, Казахстаном и Сан-Марино.

2. Премьер-лига. 16 тур. «Спартак» победил «Локомотив» — 2:1.

Красно-белые одержали две подряд победы в РПЛ впервые с августа.

3. Премьер-лига. 16-й тур. «Краснодар» обыграл «Урал».

В еще одном матче воскресенья «Ростов» и ЦСКА сыграли вничью.

4. Игорь Акинфеев установил рекорд.

Голкипер провел трехсотый матч «на ноль».

5. Криштиану Роналду повторил рекорд 60-летней давности.

Португалец возглавляет гонку бомбардиров Серии А.

6. Хосеп Гвардиола одержал юбилейную победу в роли тренера.

На счету испанца теперь 400 побед в карьере.

Фото: Сергей Дроняев

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