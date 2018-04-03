«Краснодар» уволил Шалимова, «МЮ» купит игроков «Барселоны» и «Ювентуса», испанский футболист упал с третьего этажа. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 2 апреля.

1. Игорь Шалимов отправлен в отставку.

Олег Фоменко будет и.о. главного тренера в «Краснодара» до конца сезона.

2. «МЮ» готов потратить 117 млн евро на покупку новых защитников.

Англичане хотят приобрести Самуэля Умтити из «Барселоны» и Алекса Сандро у «Ювентуса».

3. «Рубин» намерен взыскать 40 млн евро с Алекса Сонга за досрочный разрыв контракта.

Казанцы обратятся в ФИФА.

4. Алан Пардью уволен из «Вест Бромвича».

Исполнять обязанности главного тренера будет Даррен Мур.

5. «Атлетико» повторил рекорд 30-летней давности.

Все благодаря надежной обороне.

6. Футболист «Альбасете» упал с 3-го этажа, разговаривая по телефону.

Теперь его ждет длительный процесс реабилитации.

7. Анонс шоу «Футбол днем» (эфир 5 апреля).

Интрига в РФПЛ и еврокубковые баталии.

Фото: Global Look Press

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