«Краснодар» уволил Шалимова, «МЮ» купит игроков «Барселоны» и «Ювентуса», испанский футболист упал с третьего этажа. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 2 апреля.
1. Игорь Шалимов отправлен в отставку.
Олег Фоменко будет и.о. главного тренера в «Краснодара» до конца сезона.
2. «МЮ» готов потратить 117 млн евро на покупку новых защитников.
Англичане хотят приобрести Самуэля Умтити из «Барселоны» и Алекса Сандро у «Ювентуса».
3. «Рубин» намерен взыскать 40 млн евро с Алекса Сонга за досрочный разрыв контракта.
Казанцы обратятся в ФИФА.
4. Алан Пардью уволен из «Вест Бромвича».
Исполнять обязанности главного тренера будет Даррен Мур.
5. «Атлетико» повторил рекорд 30-летней давности.
Все благодаря надежной обороне.
6. Футболист «Альбасете» упал с 3-го этажа, разговаривая по телефону.
Теперь его ждет длительный процесс реабилитации.
7. Анонс шоу «Футбол днем» (эфир 5 апреля).
Интрига в РФПЛ и еврокубковые баталии.
Фото: Global Look Press