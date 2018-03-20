«Барселона» нацелилась на игрока «Реала», «МЮ» хочет подписать Неймара, проблемы Роналду. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 19 марта.
1. «Барселона» попытается летом купить Иско.
Но лишь в том случае, если «Реал» подпишет Неймара.
2. «Манчестер Юнайтед» хочет приобрести Неймара.
Англичане готовы составить конкуренцию «Реалу».
3. Роналду продолжает бороться с испанской налоговой службой.
Предложение юристов Криштиану Роналду о выплате 3,8 млн евро отклонено.
4. Лионель Месси уверен, что ЧМ-2018 — последний шанс для сборной Аргентины.
Аргентинец готов сделать все, чтобы стать чемпионом мира.
5. ЦСКА и «Краснодар» интересуются хавбеком «Рубина» Ильзатом Ахметовым.
Хавбек может получить статус свободного агента уже этой весной.
Фото: Global Look Press