«Барселона» нацелилась на игрока «Реала», «МЮ» хочет подписать Неймара, проблемы Роналду. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 19 марта.

1. «Барселона» попытается летом купить Иско.

Но лишь в том случае, если «Реал» подпишет Неймара.

2. «Манчестер Юнайтед» хочет приобрести Неймара.

Англичане готовы составить конкуренцию «Реалу».

3. Роналду продолжает бороться с испанской налоговой службой.

Предложение юристов Криштиану Роналду о выплате 3,8 млн евро отклонено.

4. Лионель Месси уверен, что ЧМ-2018 — последний шанс для сборной Аргентины.

Аргентинец готов сделать все, чтобы стать чемпионом мира.

5. ЦСКА и «Краснодар» интересуются хавбеком «Рубина» Ильзатом Ахметовым.

Хавбек может получить статус свободного агента уже этой весной.

Фото: Global Look Press

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