«Зенит» нашел усиление в Аргентине, «Спартак» — в России, Рауль возвращается в «Реал», Дуглас Коста переедет в Италию. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости и тексты за 19 июня.
1. Кубок конфедераций-2017. Германия нанесла поражение Австралии.
2. «Зенит» может купить полузащитника «Боки Хуниорс».
3. Максим Канунников близок к переходу в «Спартак».
4. «Манчестер Сити» готовит предложение по трансферу Обамеянга.
5. «Ювентус» согласен заплатить 40 миллионов евро за Дугласа Косту.
6. Рауль будет работать заместителем гендиректора «Реала».
7. Полное расписание матчей Лиги чемпионов-2017\18.
8. Фабиу Коэнтрау продолжит карьеру в «Спортинге».
9. Мехмет Шолль: «В тюрьме Роналду получит звание «Мисс сентябрь».
10. Кубок и кот федерации. Что окружает российский КК-2017.
11. Оранжевый – хит сезона. Как живет футбольный Екатеринбурга.
12. Стэн Коллимор: «Если бы у меня был пес, я бы назвал его Роналду».
Фото: Global Look Press