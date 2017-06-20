«Зенит» нашел усиление в Аргентине, «Спартак» — в России, Рауль возвращается в «Реал», Дуглас Коста переедет в Италию. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости и тексты за 19 июня.

1. Кубок конфедераций-2017. Германия нанесла поражение Австралии.

2. «Зенит» может купить полузащитника «Боки Хуниорс».

3. Максим Канунников близок к переходу в «Спартак».

4. «Манчестер Сити» готовит предложение по трансферу Обамеянга.

5. «Ювентус» согласен заплатить 40 миллионов евро за Дугласа Косту.

6. Рауль будет работать заместителем гендиректора «Реала».

7. Полное расписание матчей Лиги чемпионов-2017\18.

8. Фабиу Коэнтрау продолжит карьеру в «Спортинге».

9. Мехмет Шолль: «В тюрьме Роналду получит звание «Мисс сентябрь».

10. Кубок и кот федерации. Что окружает российский КК-2017.

11. Оранжевый – хит сезона. Как живет футбольный Екатеринбурга.

12. Стэн Коллимор: «Если бы у меня был пес, я бы назвал его Роналду».

Фото: Global Look Press

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