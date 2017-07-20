Трансферные цели «Спартака», «Челси» покупает форварда «Реала», будущее Обамеянга. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Обамеянг

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости и тексты за 19 июля.

1. «Спартак» поспорит с «Хоффенхаймом» за Милана Баделя, а Мартин Монтойя отказался от перехода в столичный клуб.

2. «Челси» близок к приобретению Альваро Мораты.

3. Данило пополнит состав «Манчестер Сити».

4. В «Боруссии» подтвердили, что Обамеянг останется в клубе.

5. «Интер» договорился о контракте с Антони Марсьялем.

6. «Фенербахче» отказал «Спартаку» в покупке Нойштедтера.

7. Хосеп Гвардиола: «Агуэро и Браво остаются в «Манчестер Сити».

8. Хави завершит карьеру по окончании сезона.

9. Бош в помощь. Что надо знать о главном тренере дортмундской «Боруссии».

10. Люди «Х». Четыре причины начать болеть за «Хаддерсфилд Таун».

Фото: Global Look Press

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