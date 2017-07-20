Трансферные цели «Спартака», «Челси» покупает форварда «Реала», будущее Обамеянга. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости и тексты за 19 июля.
1. «Спартак» поспорит с «Хоффенхаймом» за Милана Баделя, а Мартин Монтойя отказался от перехода в столичный клуб.
2. «Челси» близок к приобретению Альваро Мораты.
3. Данило пополнит состав «Манчестер Сити».
4. В «Боруссии» подтвердили, что Обамеянг останется в клубе.
5. «Интер» договорился о контракте с Антони Марсьялем.
6. «Фенербахче» отказал «Спартаку» в покупке Нойштедтера.
7. Хосеп Гвардиола: «Агуэро и Браво остаются в «Манчестер Сити».
8. Хави завершит карьеру по окончании сезона.
9. Бош в помощь. Что надо знать о главном тренере дортмундской «Боруссии».
10. Люди «Х». Четыре причины начать болеть за «Хаддерсфилд Таун».
Фото: Global Look Press