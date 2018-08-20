Победы «Локомотива» и «Зенита», достижение Агуэро,будущее Икарди. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 19 августа.
1. Премьер-лига. 4-й тур. «Локомотив» одержал минимальную победу в Самаре.
В других матчах дня «Зенит» разгромил «Урал», а «Ростов» разбил «Енисей».
2. Серхио Агуэро стал вторым бомбардиром среди легионеров в истории АПЛ.
Впереди лишь Тьерри Анри.
3. Мауро Икарди продлил контракт с «Интером».
По новому соглашению сумма отступных равна 160 млн евро.
4. Дэвид Мойес может возглавить сборную США.
Последним местом работы шотландца был «Вест Хэм».
5. Результаты 7-го тура первенства ФНЛ-2018/19.
«Краснодар-2» возглавляет турнирную таблицу.
Фото: Global Look Press