Победы «Локомотива» и «Зенита», достижение Агуэро,будущее Икарди. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Серхио Агуэро

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 19 августа.

1. Премьер-лига. 4-й тур. «Локомотив» одержал минимальную победу в Самаре.

В других матчах дня «Зенит» разгромил «Урал», а «Ростов» разбил «Енисей».

2. Серхио Агуэро стал вторым бомбардиром среди легионеров в истории АПЛ.

Впереди лишь Тьерри Анри.

3. Мауро Икарди продлил контракт с «Интером».

По новому соглашению сумма отступных равна 160 млн евро.

4. Дэвид Мойес может возглавить сборную США.

Последним местом работы шотландца был «Вест Хэм».

5. Результаты 7-го тура первенства ФНЛ-2018/19.

«Краснодар-2» возглавляет турнирную таблицу.

Фото: Global Look Press

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