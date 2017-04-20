Клубы АПЛ готовы купить Федора Смолова и Квинси Промеса, «Шальке» и «Рома» нацелились на хавбека «Спартака», «Ювентус» выбил «Барселону» из ЛЧ. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости и тексты за 19 апреля.
1. «Ювентус» и «Монако» вышли в полуфинал Лиги чемпионов.
2. «Эвертон» намерен приобрести Федора Смолова.
3. Квинси Промес может заменить Алексиса Санчеса в «Арсенале».
4. «Шальке» и «Рома» заинтересованы в приобретении Романа Зобнина.
5. Маурисио может стать игроком «Ростова» или «Зенита».
6. Александр Бубнов может стать селекционером «Анжи».
7. Восстание музыкантов. В чем причина невероятного взлета «Вердера».
8. Когда Жозе Моуринью бывает хорошим.
Фото: Global Look Press