Клубы АПЛ готовы купить Федора Смолова и Квинси Промеса, «Шальке» и «Рома» нацелились на хавбека «Спартака», «Ювентус» выбил «Барселону» из ЛЧ. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0 Comments

Федор Смолов

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости и тексты за 19 апреля.

1. «Ювентус» и «Монако» вышли в полуфинал Лиги чемпионов.

2. «Эвертон» намерен приобрести Федора Смолова.

3. Квинси Промес может заменить Алексиса Санчеса в «Арсенале».

4. «Шальке» и «Рома» заинтересованы в приобретении Романа Зобнина.

5. Маурисио может стать игроком «Ростова» или «Зенита».

6. Александр Бубнов может стать селекционером «Анжи».

7. Восстание музыкантов. В чем причина невероятного взлета «Вердера».

8. Когда Жозе Моуринью бывает хорошим.

Фото: Global Look Press

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