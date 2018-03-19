Футболисты на выборах, аппетиты Неймара и неповторимый Месси. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 18 марта.
1. Игроки и тренеры сборной России приняли участие в выборах президента РФ.
Сборная в полном составе выехала из Новогорска на избирательный участок.
2. Неймар требует у президента «ПСЖ» увеличения зарплаты.
Чтобы сохранить бразильца в Париже, шейхам придется выплачивать ему более миллиона евро в неделю.
3. Новый рекорд от Лионеля Месси.
Аргентинец стал первым футболистом, забившим 25 голов в 9 сезонах.
4. Вратарь «Шальке» Ральф Фэрманн установил рекорд Бундеслиги.
Немец полностью провел последние 103 матча Бундеслиги подряд.
5. Игроки «СКА-Хабаровск» получили в подарок гигантский сэндвич.
Футболисты не пожалели, что пришли на выборы.
Фото: Global Look Press