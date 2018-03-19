Футболисты на выборах, аппетиты Неймара и неповторимый Месси. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Неймар

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 18 марта.

1. Игроки и тренеры сборной России приняли участие в выборах президента РФ.

Сборная в полном составе выехала из Новогорска на избирательный участок.

2. Неймар требует у президента «ПСЖ» увеличения зарплаты.

Чтобы сохранить бразильца в Париже, шейхам придется выплачивать ему более миллиона евро в неделю.

3. Новый рекорд от Лионеля Месси.

Аргентинец стал первым футболистом, забившим 25 голов в 9 сезонах.

4. Вратарь «Шальке» Ральф Фэрманн установил рекорд Бундеслиги.

Немец полностью провел последние 103 матча Бундеслиги подряд.

5. Игроки «СКА-Хабаровск» получили в подарок гигантский сэндвич.

Футболисты не пожалели, что пришли на выборы.

Фото: Global Look Press

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