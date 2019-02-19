Заболотный против манекенов, Роналду убрали с обложки FIFA 19, результативный дебют Кудряшова в Турции. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 18 февраля.

1. Антон Заболотный врезался в манекен на тренировке.

Запись эпизода попала в интернет и взорвала соцсети.

2. Криштиану Роналду убрали с обложки FIFA 19.

Это может быть связано с обвинением в изнасиловании.

3. Федор Кудряшов дебютировал в составе «Истанбула».

На счету защитника победный гол.

4. Хавьером Пасторе интересуется «Зенит».

Хавбек «Ромы» может перебраться в Россию до 26 февраля.

5. Киллиан Мбаппе установил рекорд результативности.

Француз лидирует в гонке бомбардиров Лиги 1.

Фото: Global Look Press

Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею