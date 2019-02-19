Заболотный против манекенов, Роналду убрали с обложки FIFA 19, результативный дебют Кудряшова в Турции. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 18 февраля.
1. Антон Заболотный врезался в манекен на тренировке.
Запись эпизода попала в интернет и взорвала соцсети.
2. Криштиану Роналду убрали с обложки FIFA 19.
Это может быть связано с обвинением в изнасиловании.
3. Федор Кудряшов дебютировал в составе «Истанбула».
На счету защитника победный гол.
4. Хавьером Пасторе интересуется «Зенит».
Хавбек «Ромы» может перебраться в Россию до 26 февраля.
5. Киллиан Мбаппе установил рекорд результативности.
Француз лидирует в гонке бомбардиров Лиги 1.
Фото: Global Look Press