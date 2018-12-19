Перестановки в руководстве «Спартака», «МЮ» уволили Моуринью, суд отклонил апелляции Кокорина и Мамаева. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 18 декабря.
1. В «Спартаке» произошли перестановки в руководстве клуба.
Генеральный директор клуба Сергей Родионов назначен на должность спортивного директора.
Его сменщиком может стать Маурисио Почеттино.
3. Суд отклонил апелляции Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Новый год они встретят в СИЗО.
4. Лионель Месси в 5-й раз в карьере получил «Золотую бутсу».
Ранее ни один футболист не получал эту награду пять раз.
5. «Барселона» достигла соглашения с полузащитником «ПСЖ».
Адриен Рабьо летом станет свободным агентом.
6. «Спартак» решил не продлевать контракт с Романом Еременко.
А Александр Ломовицкий может летом перейти в «Динамо».
7. Иско может перейти летом в «Манчестер Сити».
Пеп Гвардиола лично заинтересован в этом трансфере.
8. «Витязь» прервал 18-матчевую победную серию ЦСКА.
Москвичи проиграли впервые с середины октября.
Фото: Global Look Press