Перестановки в руководстве «Спартака», «МЮ» уволили Моуринью, суд отклонил апелляции Кокорина и Мамаева. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 18 декабря.

1. В «Спартаке» произошли перестановки в руководстве клуба.

Генеральный директор клуба Сергей Родионов назначен на должность спортивного директора.

2. «МЮ» уволил Жозе Моуринью.

Его сменщиком может стать Маурисио Почеттино.

3. Суд отклонил апелляции Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Новый год они встретят в СИЗО.

4. Лионель Месси в 5-й раз в карьере получил «Золотую бутсу».

Ранее ни один футболист не получал эту награду пять раз.

5. «Барселона» достигла соглашения с полузащитником «ПСЖ».

Адриен Рабьо летом станет свободным агентом.

6. «Спартак» решил не продлевать контракт с Романом Еременко.

А Александр Ломовицкий может летом перейти в «Динамо».

7. Иско может перейти летом в «Манчестер Сити».

Пеп Гвардиола лично заинтересован в этом трансфере.

8. «Витязь» прервал 18-матчевую победную серию ЦСКА.

Москвичи проиграли впервые с середины октября.

Фото: Global Look Press

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