Победы «Спартака» и ЦСКА, рекорд Гарри Кейна, Маркизио ждут в «ПСЖ». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 18 августа.

1. Премьер-лига. 4-й тур. «Спартак» вырвал победу у «Краснодара».

В других матчах дня ЦСКА разгромил «Арсенал», а «Ахмат» спас ничью в игре с «Рубином».

2. Гарри Кейн впервые забил в АПЛ в августе.

Он прервал серию из 14 матчей без голов в летнем месяце.

3. Спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус может перебраться в «МЮ».

Манкунианцы рассматривают немца на ту же должность, какую он занимает в «Локо».

4. Клаудио Маркизио может перейти в «ПСЖ» или уехать в Китай.

Итальянец провел 25 лет в системе «Ювентуса», но на этой неделе расторг контракт с клубом.

5. Хавбек «МЮ» Андреас Перейра получил вызов в сборную Бразилии и стал рекордсменом.

Впервые за 100 лет в национальную команду Бразилии попал футболист, рожденный в другой стране.

Фото: Global Look Press

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