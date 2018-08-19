Победы «Спартака» и ЦСКА, рекорд Гарри Кейна, Маркизио ждут в «ПСЖ». Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Harry Kane

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 18 августа.

1. Премьер-лига. 4-й тур. «Спартак» вырвал победу у «Краснодара».

В других матчах дня ЦСКА разгромил «Арсенал», а «Ахмат» спас ничью в игре с «Рубином».

2. Гарри Кейн впервые забил в АПЛ в августе.

Он прервал серию из 14 матчей без голов в летнем месяце.

3. Спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус может перебраться в «МЮ».

Манкунианцы рассматривают немца на ту же должность, какую он занимает в «Локо».

4. Клаудио Маркизио может перейти в «ПСЖ» или уехать в Китай.

Итальянец провел 25 лет в системе «Ювентуса», но на этой неделе расторг контракт с клубом.

5. Хавбек «МЮ» Андреас Перейра получил вызов в сборную Бразилии и стал рекордсменом.

Впервые за 100 лет в национальную команду Бразилии попал футболист, рожденный в другой стране.

Фото: Global Look Press

Поделиться:

Еженедельник «Футбол»

Старейшее издание в России, посвященное спорту №1

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Джанлуиджи Буффон

Бельгия выбила Бразилию с ЧМ-2018, Джанлуиджи Буффон перешел в «ПСЖ», «Спартак» подписал Александра Ташаева. Главные новости дня

Чемпионат мира по футболу. 1/2 финала. Франция — Бельгия — 1:0. Санкт-Петербург. Стадион «Санкт-Петербург». 10 июля 2018 г.

Месут Озил завершил карьеру в сборной Германии, «Челси» нацелился на игрока «МЮ», Витсель готов вернуться в Европу. Главные новости дня

ЦСКА выиграл Суперкубок России, Александр Головин стал самым дорогим российским игроком в истории. Главные новости дня

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 