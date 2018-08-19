Победы «Спартака» и ЦСКА, рекорд Гарри Кейна, Маркизио ждут в «ПСЖ». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 18 августа.
1. Премьер-лига. 4-й тур. «Спартак» вырвал победу у «Краснодара».
В других матчах дня ЦСКА разгромил «Арсенал», а «Ахмат» спас ничью в игре с «Рубином».
2. Гарри Кейн впервые забил в АПЛ в августе.
Он прервал серию из 14 матчей без голов в летнем месяце.
3. Спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус может перебраться в «МЮ».
Манкунианцы рассматривают немца на ту же должность, какую он занимает в «Локо».
4. Клаудио Маркизио может перейти в «ПСЖ» или уехать в Китай.
Итальянец провел 25 лет в системе «Ювентуса», но на этой неделе расторг контракт с клубом.
5. Хавбек «МЮ» Андреас Перейра получил вызов в сборную Бразилии и стал рекордсменом.
Впервые за 100 лет в национальную команду Бразилии попал футболист, рожденный в другой стране.
Фото: Global Look Press