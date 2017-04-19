Первые полуфиналисты ЛЧ, новая трансферная цель «МЮ», будущее Мирчи Луческу. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости и тексты за 18 апреля.
1. «Реал» и «Атлетико» вышли в полуфинал Лиги чемпионов.
2. «ПСЖ» интересуется Алексисом Санчесом и Месутом Озилом.
3. «Манчестер Юнайтед» готов заплатить 60 миллионов евро за Усмана Дембеле.
4. Мирчу Луческу приглашают в «Галатасарай» на административную должность.
5. «Эвертон» готов расстаться с Ромелу Лукаку за 120 миллионов евро.
6. Федун и мир. Илья Казаков — о героях «Спартака».
7. Одил Ахмедов: «Шалимов сказал: «В середине поля для тебя места нет. Без шансов»
8. Еженедельник «Футбол» на выставке «Спорт». Фоторепортаж Сергея Дроняева.
Фото: Global Look Press