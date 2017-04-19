Первые полуфиналисты ЛЧ, новая трансферная цель «МЮ», будущее Мирчи Луческу. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0 Comments

Реал

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости и тексты за 18 апреля.

1. «Реал» и «Атлетико» вышли в полуфинал Лиги чемпионов.

2. «ПСЖ» интересуется Алексисом Санчесом и Месутом Озилом.

3. «Манчестер Юнайтед» готов заплатить 60 миллионов евро за Усмана Дембеле.

4. Мирчу Луческу приглашают в «Галатасарай» на административную должность.

5. «Эвертон» готов расстаться с Ромелу Лукаку за 120 миллионов евро.

6. Федун и мир. Илья Казаков — о героях «Спартака».

7. Одил Ахмедов: «Шалимов сказал: «В середине поля для тебя места нет. Без шансов»

8. Еженедельник «Футбол» на выставке «Спорт». Фоторепортаж Сергея Дроняева.

Фото: Global Look Press

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