«МЮ» нацелился на Озила, Тотти может возобновить карьеру, Бэйл рад уходу Роналду из «Реала». Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Тотти

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 17 сентября.

1. Зимой Месут Озил может перейти в «Манчестер Юнайтед».

В трансфере заинтересован Жозе Моуринью.

2. Франческо Тотти может возобновить карьеру.

Легендарного итальянца зазывают в Австралию.

3. Премьер-лига. 7-й тур. «Урал» и «Ростов» разошлись ничьей.

Команда Валерия Карпина забралась на второе место в таблице.

4. Гарет Бэйл: «После ухода Роналду атмосфера в «Реале» стала менее напряженной».

Валлиец убежден, что теперь «Реал» больше похож на единую команду.

5. Дик Адвокат возглавил голландский «Утрехт».

Экс-главный тренер «Зенита» и сборной России вернулся в голландский клуб спустя 34 года.

6. Власти Аргентины наказали своих болельщиков за издевательства во время ЧМ-2018.

Четыре фаната в течение двух лет не смогут посещать футбольные матчи.

Фото: Global Look Press

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