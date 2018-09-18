«МЮ» нацелился на Озила, Тотти может возобновить карьеру, Бэйл рад уходу Роналду из «Реала». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 17 сентября.
1. Зимой Месут Озил может перейти в «Манчестер Юнайтед».
В трансфере заинтересован Жозе Моуринью.
2. Франческо Тотти может возобновить карьеру.
Легендарного итальянца зазывают в Австралию.
3. Премьер-лига. 7-й тур. «Урал» и «Ростов» разошлись ничьей.
Команда Валерия Карпина забралась на второе место в таблице.
4. Гарет Бэйл: «После ухода Роналду атмосфера в «Реале» стала менее напряженной».
Валлиец убежден, что теперь «Реал» больше похож на единую команду.
5. Дик Адвокат возглавил голландский «Утрехт».
Экс-главный тренер «Зенита» и сборной России вернулся в голландский клуб спустя 34 года.
6. Власти Аргентины наказали своих болельщиков за издевательства во время ЧМ-2018.
Четыре фаната в течение двух лет не смогут посещать футбольные матчи.
Фото: Global Look Press