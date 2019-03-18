Ничья «Спартака» и «Зенита», достижение Глушакова, скандал с Погребняком. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

РПЛ. 20 тур. «Спартак» — «Зенит» — 1:1. Москва. «Открытие Арена». 18 июля 2019 г.

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 17 марта.

1. Премьер-лига. 20-й тур. «Спартак» и «Зенит» сыграли вничью.

В других матчах дня «Локомотив» обыграл «Краснодар», «Ахмат» в гостях победил «Уфу».

2. Денис Глушаков вошел в историю «Спартака».

Хавбек забил 1500-й гол красно-белых в чемпионатах России.

3. Павел Погребняк осудил выступление темнокожих игроков за сборную России.

Теперь форварду «Урала» грозит дисквалификация.

4. «Ювентус» впервые в сезоне проиграл в серии А.

В составе туринцев отсутствовал Криштиану Роналду.

5. «Тоттенхэм» проведет первый матч на новом стадионе в апреле.

Очередная попытка лондонцев перебраться на новую арену.

Фото: Сергей Дроняев

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