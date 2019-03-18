Ничья «Спартака» и «Зенита», достижение Глушакова, скандал с Погребняком. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 17 марта.
1. Премьер-лига. 20-й тур. «Спартак» и «Зенит» сыграли вничью.
В других матчах дня «Локомотив» обыграл «Краснодар», «Ахмат» в гостях победил «Уфу».
2. Денис Глушаков вошел в историю «Спартака».
Хавбек забил 1500-й гол красно-белых в чемпионатах России.
3. Павел Погребняк осудил выступление темнокожих игроков за сборную России.
Теперь форварду «Урала» грозит дисквалификация.
4. «Ювентус» впервые в сезоне проиграл в серии А.
В составе туринцев отсутствовал Криштиану Роналду.
5. «Тоттенхэм» проведет первый матч на новом стадионе в апреле.
Очередная попытка лондонцев перебраться на новую арену.
Фото: Сергей Дроняев