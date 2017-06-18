Сборная России обыграла Новую Зеландию, «Зенит» намерен приобрести игроков «Реала» и «Барселоны», Коноплянка может переехать в Серию А. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости и тексты за 17 июня.
1. Кубок конфедераций-2017. Россия добивается победы над Новой Зеландией в дебютной встрече турнира.
2. «Зенит» предложил Пепе двухлетний контракт и намерен приобрести форварда «Барселоны» Мунира Эль-Хаддади.
3. Евгений Коноплянка может перейти в «Милан».
4. Марсель Кайзер возглавил «Аякс».
5. Игроки «Реала» считают, что Роналду словами об уходе хочет добиться более высокой зарплаты в клубе.
6. Сборная. Live. 17 июня. День третий. Великое открытие.
7. Сборная. LIVE. 17 июня. День третий. Охота на волков.
Фото: Сергей Дроняев