Сборная России обыграла Новую Зеландию, «Зенит» намерен приобрести игроков «Реала» и «Барселоны», Коноплянка может переехать в Серию А. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости и тексты за 17 июня.

1. Кубок конфедераций-2017. Россия добивается победы над Новой Зеландией в дебютной встрече турнира.

2. «Зенит» предложил Пепе двухлетний контракт и намерен приобрести форварда «Барселоны» Мунира Эль-Хаддади.

3. Евгений Коноплянка может перейти в «Милан».

4. Марсель Кайзер возглавил «Аякс».

5. Игроки «Реала» считают, что Роналду словами об уходе хочет добиться более высокой зарплаты в клубе.

6. Сборная. Live. 17 июня. День третий. Великое открытие.

7. Сборная. LIVE. 17 июня. День третий. Охота на волков.

Фото: Сергей Дроняев

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