Немцы начинают защиту титула с поражения от Мексики, бразильцы не смогли одолеть Швейцарию, трансферные цели «Реала». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 17 июня.
1. Расписание телетрансляций ЧМ-2018 — 18 июня.
На каком канале сегодня смотреть футбол.
2. ЧМ-2018. Группа F. 1-й тур. Мексика сенсационно побеждает Германию.
В других матчах дня Швейцария отобрала очки у Бразилии, а Сербия победила Коста-Рику.
3. Стал известен судья матча Россия — Египет.
Им станет парагвайский арбитр Энрике Касерес.
4. «Реал» определился с трансферными целями.
Мадридцы хотят подписать Алиссона и Сергея Милинковича-Савича.
5. ЦСКА и «Ювентус» разошлись в стоимости Александра Головина.
«Ювентус» предлагает ЦСКА 15 млн евро плюс бонусы, армейцы хотят на 10 млн больше.
6. Еженедельник «Футбол» представляет цикл авторских блогов, посвященных ЧМ-2018.
Фото: Сергей Дроняев