Немцы начинают защиту титула с поражения от Мексики, бразильцы не смогли одолеть Швейцарию, трансферные цели «Реала». Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Чемпионат мира по футболу. Германия — Мексика — 0:1. Москва. Стадион «Лужники». 17 июня 2018 г.

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 17 июня.

1. Расписание телетрансляций ЧМ-2018 — 18 июня.

На каком канале сегодня смотреть футбол.

2. ЧМ-2018. Группа F. 1-й тур. Мексика сенсационно побеждает Германию.

В других матчах дня Швейцария отобрала очки у Бразилии, а Сербия победила Коста-Рику.

3. Стал известен судья матча Россия — Египет.

Им станет парагвайский арбитр Энрике Касерес.

4. «Реал» определился с трансферными целями.

Мадридцы хотят подписать Алиссона и Сергея Милинковича-Савича.

5. ЦСКА и «Ювентус» разошлись в стоимости Александра Головина.

«Ювентус» предлагает ЦСКА 15 млн евро плюс бонусы, армейцы хотят на 10 млн больше.

6. Еженедельник «Футбол» представляет цикл авторских блогов, посвященных ЧМ-2018.

Фото: Сергей Дроняев

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