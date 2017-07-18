«Реал» готов продать Бэйла, «Ювентус» подписал голкипера из АПЛ, «Тоттенхэм» купит игрока сборной Англии. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости и тексты за 17 июля.

1.«Реал» готов продать Гарета Бэйла, чтобы приобрести Килиана Мбаппе.

2.Сборная России сыграет товарищеский матч на стадионе «Лужники» в ноябре 2017 года.

3.«Ювентус» договорился с «Арсеналом» о переходе Войцеха Щесны.

4.«Манчестер Юнайтед» добился успеха в переговорах с «Интером» по Ивану Перишичу.

5.«Рубин» готов отпустить Максима Канунникова в «Спартак» за 6 млн евро.

6.«Тоттенхэм» хочет приобрести Росса Баркли, «Эвертон» просит 50 миллионов фунтов.

7.Игра на деньги. Все бюджеты команд российской Премьер-­лиги. Часть I: от Хабаровска до Тулы.

Фото: Global Look Press

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