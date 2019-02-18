Антирекорды «Реала» и Рамоса, трансферные цели «Манчестер Юнайтед». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 17 февраля.

1. Мадридский «Реал» проиграл 11 матчей в сезоне.

Такое со «сливочными» случилось впервые за шесть лет.

2. Серхио Рамос установил рекорд топ-5 лиг Европы.

32-летний защитник заработал 20 удаление в Ла Лиге.

3. «МЮ» определился с главной трансферной целью.

Кроме того, «дьяволы» готовы выложить 90 млн фунтов за Калиду Кулибали.

4. «Манчестер Сити» готов выложить 150 млн евро за хавбека «Атлетико».

«Горожане» ищут сменщика для 33-летнего Фернандиньо.

5. Марко Верратти подпишет новый контракт с «ПСЖ».

По нему хавбек будет получать более 10 млн евро в год.

Фото: Global Look Press

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