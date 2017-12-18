Триумф сборной России по хоккею, усиления для ЦСКА и «Баварии», уход Кака и провал «Селтика». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 17 декабря.
1. Сборная России по хоккею стала победителем Кубка Первого канала.
Команда Олега Знарка обыграла шведов, канадцев и финов.
2. ЦСКА хочет приобрести Эммануэля Эменике.
Греческая пресса уверяет в возвращении нигерийца в РФПЛ.
3. Кака объявил о завершении карьеры.
Последним клубом 35-летнего игрока был «Орландо Сити».
4. Сандро Вагнер переходит в «Баварию».
Для официального оформления соглашения осталось согласовать детали.
5. «Манчестер Юнайтед» готов предложить 26 млн фунтов за вингера «Бордо».
Главный тренер англичан Жозе Моуринью поместил 20-летнего Малкома в список трансферных целей.
6. Прервалась рекордная серия «Селтика» без поражений.
Шотландцы впервые проиграли во внутренних турнирах при Брендане Роджерсе.
7. Отец Неймара обсудил с президентом «Реала» возможный трансфер футболиста.
Отец форварда «ПСЖ» встретился с президентом мадридцев Флорентино Пересом.
8. «Ливерпуль» установил рекорд АПЛ.
Мерсисайдцы стали первой командой в истории лиги, одержавшей четыре крупные выездные победы подряд.
Фото: Global Look Press