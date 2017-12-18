Триумф сборной России по хоккею, усиления для ЦСКА и «Баварии», уход Кака и провал «Селтика». Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Кака

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 17 декабря.

1. Сборная России по хоккею стала победителем Кубка Первого канала.

Команда Олега Знарка обыграла шведов, канадцев и финов.

2. ЦСКА хочет приобрести Эммануэля Эменике.

Греческая пресса уверяет в возвращении нигерийца в РФПЛ.

3. Кака объявил о завершении карьеры.

Последним клубом 35-летнего игрока был «Орландо Сити».

4. Сандро Вагнер переходит в «Баварию».

Для официального оформления соглашения осталось согласовать детали.

5. «Манчестер Юнайтед» готов предложить 26 млн фунтов за вингера «Бордо».

Главный тренер англичан Жозе Моуринью поместил 20-летнего Малкома в список трансферных целей.

6. Прервалась рекордная серия «Селтика» без поражений.

Шотландцы впервые проиграли во внутренних турнирах при Брендане Роджерсе. 

7. Отец Неймара обсудил с президентом «Реала» возможный трансфер футболиста.

Отец форварда «ПСЖ» встретился с президентом мадридцев Флорентино Пересом.

8. «Ливерпуль» установил рекорд АПЛ.

Мерсисайдцы стали первой командой в истории лиги, одержавшей четыре крупные выездные победы подряд

Фото: Global Look Press

Поделиться:

Еженедельник «Футбол»

Старейшее издание в России, посвященное спорту №1

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Жозе Моуринью

Жозе Моуринью может уйти в ПСЖ, руководство «Наполи» подозревают в махинациях, Дэвид Мойес возглавил «Вест Хэм». Главные новости дня

Неймар

Неймар снова вредничает, трансфер Наби Кейта в «Ливерпуль». Главные новости дня

ЦСКА победил «Рубин», Гарет Бэйл хочет перейти в «Манчестер Юнайтед», Зе Роберто завершил карьеру. Главные новости дня

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 