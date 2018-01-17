Новый трансфер ЦСКА, «Спартак» арендует футболиста из Серии А, 200 млн евро за Бускетса. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 16 января.

1. ЦСКА согласовал трансфер форварда «Перуджи» Хан Кван Сона

Футболист присоединится к команде на втором сборе.

2. «Спартак» готов взять Николу Максимовича в аренду у «Наполи»

Также москвичи рассматривают вариант с приобретением защитника СПАЛа Бартоша Саламона.

3. Пьер-Эмерик Обамеянг договорился о контракте с «Арсеналом»

Соглашение должно быть подписано в ближайшее время.

4. «ПСЖ» может заплатить за Серхио Бускетса 200 млн евро

Такая сумма отступных прописана в контракте хавбека.

5. Мадридский «Реал» заплатит за Мауро Икарди 110 млн евро

Трансфер должен состояться летом.

6. «Спартаку» поступил звонок из администрации президента

Все из-за неудачной шутки Георгия Джикии.

7. Клубы РФПЛ проголосовали за лимит «8+17»

На данный момент в Премьер-лиге действует лимит «6+5».

Фото: Global Look Press

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