Новый трансфер ЦСКА, «Спартак» арендует футболиста из Серии А, 200 млн евро за Бускетса. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 16 января.

1. ЦСКА согласовал трансфер форварда «Перуджи» Хан Кван Сона.

Футболист присоединится к команде на втором сборе.

2. «Спартак» готов взять Николу Максимовича в аренду у «Наполи».

Также москвичи рассматривают вариант с приобретением защитника СПАЛа Бартоша Саламона.

3. Пьер-Эмерик Обамеянг договорился о контракте с «Арсеналом».

Соглашение должно быть подписано в ближайшее время.

4. «ПСЖ» может заплатить за Серхио Бускетса 200 млн евро.

Такая сумма отступных прописана в контракте хавбека.

5. Мадридский «Реал» заплатит за Мауро Икарди 110 млн евро.

Трансфер должен состояться летом.

6. «Спартаку» поступил звонок из администрации президента.

Все из-за неудачной шутки Георгия Джикии.

7. Клубы РФПЛ проголосовали за лимит «8+17».

На данный момент в Премьер-лиге действует лимит «6+5».

Фото: Global Look Press

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