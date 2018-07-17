Роналду бьет рекорды в Турине, охота за Головиным, ценник на Азара. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 16 июля.
1. В первый день онлайн-продаж «Ювентус» реализовал более 500 тысяч футболок Роналду.
Стоимость одного экземпляра составляет 105 евро.
2. «Монако» сделал предложение ЦСКА по Александру Головину.
Ранее интерес в приобретении игрока высказывали «Ювентус» и «Челси».
3. Эден Азар покинет «Челси» не меньше, чем за 225 миллионов евро.
Сам игрок хочет перебраться в «Реал».
4. Дортмундская «Боруссия» интересуется Марио Манджукичем.
Детали потенциальной сделки не уточняются.
5. «Кьево» и «Парму» могут исключить из серии А.
«Кьево» обвиняют в подделке банковских счетов, «Парму» – в договорных матчах.
6. Портал Transfermarkt.com обновил трансферную стоимость игроков сборной России по футболу после чемпионата мира.
Александр Головин подорожал на 7 млн евро, Федор Смолов подешевел на 2 млн евро.
7. «Барселоне» предложили купить Поля Погба за 150 млн евро.
Каталонцы ищут центрального полузащитника после ухода из команды Паулиньо и Андреса Иньесты.
Фото: Global Look Press