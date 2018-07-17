Роналду бьет рекорды в Турине, охота за Головиным, ценник на Азара. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 16 июля.

1. В первый день онлайн-продаж «Ювентус» реализовал более 500 тысяч футболок Роналду.

Стоимость одного экземпляра составляет 105 евро.

2. «Монако» сделал предложение ЦСКА по Александру Головину.

Ранее интерес в приобретении игрока высказывали «Ювентус» и «Челси».

3. Эден Азар покинет «Челси» не меньше, чем за 225 миллионов евро.

Сам игрок хочет перебраться в «Реал».

4. Дортмундская «Боруссия» интересуется Марио Манджукичем.

Детали потенциальной сделки не уточняются.

5. «Кьево» и «Парму» могут исключить из серии А.

«Кьево» обвиняют в подделке банковских счетов, «Парму» – в договорных матчах.

6. Портал Transfermarkt.com обновил трансферную стоимость игроков сборной России по футболу после чемпионата мира.

Александр Головин подорожал на 7 млн евро, Федор Смолов подешевел на 2 млн евро.

7. «Барселоне» предложили купить Поля Погба за 150 млн евро.

Каталонцы ищут центрального полузащитника после ухода из команды Паулиньо и Андреса Иньесты.

Фото: Global Look Press

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1