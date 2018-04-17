Новый логотип РФПЛ, матч Ла Лиги проведут в Москве, новый клуб для Буффона. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 16 апреля.

1. РФПЛ представила новый логотип.

Разработкой занималась студия Артемия Лебедева.

2. В Москве может пройти матч испанского чемпионата.

Об этом рассказал президент Ла Лиги Хавьер Тебас.

3. Златан Ибрагимович готов выступить на ЧМ-2018.

Швед сообщил об этом в своем твиттере.

4. Александр Головин может перейти в «Челси».

В этом лично заинтересован Роман Абрамович.

5. «Бока Хуниорс» готовы предложить Джанлуиджи Буффону контракт на полгода.

Его контракт с «Ювентусом» истекает летом.

6. Андрес Иньеста покинет «Барселону» летом.

Об этом он сообщил партнерам и руководству клуба.

7. Фред в шаге от перехода в «Манчестер Юнайтед».

Игрока «Шахтера» летом ждут в АПЛ.

8. Миши Батшуайи пропустит остаток сезона.

Под вопросом его участие в ЧМ-2018.

Фото: Global Look Press

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