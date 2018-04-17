Новый логотип РФПЛ, матч Ла Лиги проведут в Москве, новый клуб для Буффона. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 16 апреля.
1. РФПЛ представила новый логотип.
Разработкой занималась студия Артемия Лебедева.
2. В Москве может пройти матч испанского чемпионата.
Об этом рассказал президент Ла Лиги Хавьер Тебас.
3. Златан Ибрагимович готов выступить на ЧМ-2018.
Швед сообщил об этом в своем твиттере.
4. Александр Головин может перейти в «Челси».
В этом лично заинтересован Роман Абрамович.
5. «Бока Хуниорс» готовы предложить Джанлуиджи Буффону контракт на полгода.
Его контракт с «Ювентусом» истекает летом.
6. Андрес Иньеста покинет «Барселону» летом.
Об этом он сообщил партнерам и руководству клуба.
7. Фред в шаге от перехода в «Манчестер Юнайтед».
Игрока «Шахтера» летом ждут в АПЛ.
8. Миши Батшуайи пропустит остаток сезона.
Под вопросом его участие в ЧМ-2018.
Фото: Global Look Press