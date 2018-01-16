Изгнание Шатова и Дзюбы, Роналду вернется в АПЛ, новый рекорд Месси. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Криштиану Роналду

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 15 января.

1. Артема Дзюбу и Олега Шатова перевели в «Зенит-2».

Игроков не взяли на первый зимний сбор «Зенита» в ОАЭ.

2. Криштиану Роналду чувствует себя обманутым и хочет уйти в «Манчестер Юнайтед».

Трансфер может состояться уже этим летом.

3. Во время матча «Нант» – «ПСЖ» судья ударил игрока хозяев и удалил его.

Позднее арбитр принес извинения футболисту и понес наказание.

4. Лионель Месси побил рекорд Герда Мюллера.

Аргентинец забил 366-й мяч в Ла Лиге.

5. Пьер-Эмерик Обамеянг близок к переходу в «Арсенал».

На габонца также претендует клуб из Китая.

6. «Челси» интересуется Энди Кэрроллом.

«Синие» рассматривают вариант с арендой игрока.

7. Райан Гиггз назначен главным тренером сборной Уэльса.

Контракт рассчитан на 4 года.

8. Самир Насри будет дисквалифицирован на четыре года.

Все из-за переливания крови.

9. Ахмед Муса может вернуться в ЦСКА.

Форвард страдает из-за нехватки игровой практики в Англии.

10. Раджа Наингголан может перебраться в Китай.

«Гуанчжоу Эвергранд» готов заплатить 50 млн евро.

Фото: Global Look Press

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