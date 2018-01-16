Изгнание Шатова и Дзюбы, Роналду вернется в АПЛ, новый рекорд Месси. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 15 января.
1. Артема Дзюбу и Олега Шатова перевели в «Зенит-2».
Игроков не взяли на первый зимний сбор «Зенита» в ОАЭ.
2. Криштиану Роналду чувствует себя обманутым и хочет уйти в «Манчестер Юнайтед».
Трансфер может состояться уже этим летом.
3. Во время матча «Нант» – «ПСЖ» судья ударил игрока хозяев и удалил его.
Позднее арбитр принес извинения футболисту и понес наказание.
4. Лионель Месси побил рекорд Герда Мюллера.
Аргентинец забил 366-й мяч в Ла Лиге.
5. Пьер-Эмерик Обамеянг близок к переходу в «Арсенал».
На габонца также претендует клуб из Китая.
6. «Челси» интересуется Энди Кэрроллом.
«Синие» рассматривают вариант с арендой игрока.
7. Райан Гиггз назначен главным тренером сборной Уэльса.
Контракт рассчитан на 4 года.
8. Самир Насри будет дисквалифицирован на четыре года.
Все из-за переливания крови.
9. Ахмед Муса может вернуться в ЦСКА.
Форвард страдает из-за нехватки игровой практики в Англии.
10. Раджа Наингголан может перебраться в Китай.
«Гуанчжоу Эвергранд» готов заплатить 50 млн евро.
Фото: Global Look Press