Петр Чех завершает карьеру, Гарри Кейн пропустит больше месяца из-за травмы, «Реал» узнал цену за Азара. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 15 января.
1. Петр Чех объявил о завершении карьеры по окончании сезона.
Сейчас чешский голкипер проводит свой 20-й сезон.
2. Гарри Кейн выбыл минимум на 1,5 месяца из-за травмы.
Форвард рискует пропустить оба матча 1/8 финала ЛЧ против «Боруссии».
3. «Челси» назвал «Реалу» цену на Эдена Азара.
Покупка бельгийца обойдется «сливочным» в девятизначную сумму.
4. Юрий Лодыгин может продолжить карьеру в Чемпионшипе.
Об этом рассказал комментатор Геннадий Орлов.
5. УЕФА завел дело против «Челси».
Фанаты «синих» обвиняются в том, что во время игры с «МОЛ-Види» они скандировали антисемитские кричалки.
6. Луиш Нету может продолжить карьеру в Испании.
Защитник «Зенита» может стать одноклубником Квинси Промеса.
Фото: Global Look Press