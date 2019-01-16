Петр Чех завершает карьеру, Гарри Кейн пропустит больше месяца из-за травмы, «Реал» узнал цену за Азара. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 15 января.

1. Петр Чех объявил о завершении карьеры по окончании сезона.

Сейчас чешский голкипер проводит свой 20-й сезон.

2. Гарри Кейн выбыл минимум на 1,5 месяца из-за травмы.

Форвард рискует пропустить оба матча 1/8 финала ЛЧ против «Боруссии».

3. «Челси» назвал «Реалу» цену на Эдена Азара.

Покупка бельгийца обойдется «сливочным» в девятизначную сумму.

4. Юрий Лодыгин может продолжить карьеру в Чемпионшипе.

Об этом рассказал комментатор Геннадий Орлов.

5. УЕФА завел дело против «Челси».

Фанаты «синих» обвиняются в том, что во время игры с «МОЛ-Види» они скандировали антисемитские кричалки.

6. Луиш Нету может продолжить карьеру в Испании.

Защитник «Зенита» может стать одноклубником Квинси Промеса.

Фото: Global Look Press

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