Избитые Кокориным и Мамаевым чиновники получили госнаграды, экс-игроку «Барселоны» грозит 12,5 лет тюрьмы, Тарасов уклоняется от уплаты алиментов. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 15 октября.

1. Пострадавшие от рук Кокорина и Мамаева чиновники получили государственные награды.

Президент РФ удостоил орденами Дениса Пака и Сергея Гайсина.

2. Турецкая прокуратура запросила для Арды Турана 12,5 лет заключения.

Его обвиняют в нарушении ряда статей турецкого уголовного кодекса.

3. Дмитрий Тарасов уклоняется от уплаты алиментов бывшей супруге.

Однако пресс-служба «Локомотива» уверяет, что клуб ежемесячно перечисляет алименты бывшей жене Тарасова.

4. Защита Павла Мамаева подала апелляцию на арест футболиста.

Об этом сообщил адвокат Игорь Бушманов.

5. Водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой не соглашался идти на мировую с Кокориным и Мамаевым.

Об этом сообщила представитель ведущей.

6. «Бавария» нашла в «Роме» замену Роббену и Рибери.

На радаре у мюнхенцев оказался Дженгиз Ундер.

7. Гендиректор «Крыльев»: «Не собираемся расторгать контракты с Тигиевым и Башкировым».

Недавно оба игрока были задержаны.

8. Россия обеспечила себе попадание во 2-ю корзину при жеребьевке отбора Евро-2020.

Помогло успешное выступление в Лиге наций.

9. Из Кокорина и Мамаева сделали матрешек на продажу.

Хроника падения.

Фото: Global Look Press

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