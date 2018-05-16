Покупатели на Промеса, составы сборных на ЧМ-2018, сборная России по хоккею сыграет с канадцами. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 15 мая.

1. Сразу три клуба готовы приобрести Квинси Промеса летом.

В этот список вошли «Тоттенхэм», «Рома» и «Ньюкасл».

2. ЦСКА интересуется нападающим «Халла» Абелем Эрнандесом.

Об этом сообщил агент игрока.

3. Тренировочные поля для сборных Англии и Аргентины «съела» снежная плесень.

Нижегородские агрономы уже ничего не смогут сделать с травянистым покрытием.

4. Фанаты «Спортинга» напали на команду и нанесли игрокам травмы.

Особенно досталось форварду Басу Досту.

5. ФИФА рассмотрит увеличение числа участников ЧМ-2022 до 48 команд.

Это произойдет на конгрессе ФИФА в Москве.

6. Объявлены составы 10 сборных для подготовки к ЧМ-2018.

С кандидатами определились сборные Бразилии, Аргентины, Германии, Португалии, Хорватии, Колумбии, Дании, Нигерии, Египта и Коста-Рики.

7. ЧМ-2018. Сборная России по хоккею уступила шведам.

В четвертьфинале турнира команда Ильи Воробьева встретится с канадцами.

Фото: Сергей Дроняев

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