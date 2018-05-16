Покупатели на Промеса, составы сборных на ЧМ-2018, сборная России по хоккею сыграет с канадцами. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 15 мая.
1. Сразу три клуба готовы приобрести Квинси Промеса летом.
В этот список вошли «Тоттенхэм», «Рома» и «Ньюкасл».
2. ЦСКА интересуется нападающим «Халла» Абелем Эрнандесом.
Об этом сообщил агент игрока.
3. Тренировочные поля для сборных Англии и Аргентины «съела» снежная плесень.
Нижегородские агрономы уже ничего не смогут сделать с травянистым покрытием.
4. Фанаты «Спортинга» напали на команду и нанесли игрокам травмы.
Особенно досталось форварду Басу Досту.
5. ФИФА рассмотрит увеличение числа участников ЧМ-2022 до 48 команд.
Это произойдет на конгрессе ФИФА в Москве.
6. Объявлены составы 10 сборных для подготовки к ЧМ-2018.
С кандидатами определились сборные Бразилии, Аргентины, Германии, Португалии, Хорватии, Колумбии, Дании, Нигерии, Египта и Коста-Рики.
7. ЧМ-2018. Сборная России по хоккею уступила шведам.
В четвертьфинале турнира команда Ильи Воробьева встретится с канадцами.
Фото: Сергей Дроняев