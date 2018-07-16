Сборная Франции — чемпион мира-2018, «МЮ» нацелился на хавбека «Баварии», Мино Райола ищет новый клуб для Погба. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 15 июля.

1. ЧМ-2018. Финал. Франция обыгрывает Хорватию и становится чемпионом мира.

Впервые с 1998 года.

2. Хорхе Сампаоли уволен с поста тренера сборной Аргентины.

На этом посту он продержался чуть больше года.

3. Тиаго Алькантара может перейти в «Манчестер Юнайтед».

А еще британцы готовы включить Маттео Дармиана в сделку по Ивану Перишичу.

4. Мино Райола продвигает трансфер Поля Погба в «Барселону».

По слухам, француз заинтересован в смене команды.

5. «Реал» предложит Тибо Куртуа 5-летний контракт.

Стоимость трансфера не превысит 40 млн евро.

6. Президент «Наполи» подтвердил, что ему предлагали приобрести Криштиану Роналду.

Однако общая сумма оказалась неподъемной для итальянской команды.

7. «Вест Хэм» за рекордную сумму купил Фелипе Андерсона.

С 2013 года хавбек выступал за «Лацио».

Фото: Сергей Дроняев

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