ЦСКА побеждает в ЛЧ, Гарай не вернется в РФПЛ, «Зенит» интересуется игроками «Наполи» и «Боруссии» Д. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 15 августа.

1. Лига чемпионов. ЦСКА добился победы

ЦСКА провел первый матч в четвертом раунде квалификации Лиги чемпионов.

2. Эсекиэль Гарай не перейдет

Красно-белые отказались выплачивать запрашиваемые 20 млн евро.

3. ЦСКА интересуется

Форвард «Лилля» и сборной Португалии Эдер заинтересовал ЦСКА. Помимо «армейцев» Эдером интересуется ряд зарубежных клубов.

4. «Зенит» заинтересован в покупке Эмре Мора Николы Максимовича

Помимо «Зенита» Максимовичем интересуется «Интер». А трансферная стоимость Эмре Мора из «Боруссии» составит 5 млн евро.

5. Алексис Санчес хочет перейти

Чилиец хочет играть в Лиге чемпионов и уже прибыл в Париж.

6. Клубы АПЛ планируют сократить

Они хотят сдвинуть дату закрытия до начала первого тура.

7. Отражение 2017/18. Три лица российского футбола

В главных ролях: Денис Глушаков, Александр Головин и Александр Кокорин.

Фото: Global Look Press

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