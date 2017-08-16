ЦСКА побеждает в ЛЧ, Гарай не вернется в РФПЛ, «Зенит» интересуется игроками «Наполи» и «Боруссии» Д. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 15 августа.
1. Лига чемпионов. ЦСКА добился победы над «Янг Бойз» на последних минутах.
ЦСКА провел первый матч в четвертом раунде квалификации Лиги чемпионов.
2. Эсекиэль Гарай не перейдет в «Спартак».
Красно-белые отказались выплачивать запрашиваемые 20 млн евро.
3. ЦСКА интересуется Эдером.
Форвард «Лилля» и сборной Португалии Эдер заинтересовал ЦСКА. Помимо «армейцев» Эдером интересуется ряд зарубежных клубов.
4. «Зенит» заинтересован в покупке Эмре Мора и Николы Максимовича.
Помимо «Зенита» Максимовичем интересуется «Интер». А трансферная стоимость Эмре Мора из «Боруссии» составит 5 млн евро.
5. Алексис Санчес хочет перейти в «ПСЖ».
Чилиец хочет играть в Лиге чемпионов и уже прибыл в Париж.
6. Клубы АПЛ планируют сократить летнее трансферное окно.
Они хотят сдвинуть дату закрытия до начала первого тура.
7. Отражение 2017/18. Три лица российского футбола.
В главных ролях: Денис Глушаков, Александр Головин и Александр Кокорин.
Фото: Global Look Press