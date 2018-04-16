Поражение «Спартака», чемпионство «МанСити», «Реал» идет в суд. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 15 апреля.
1. Премьер-лига. 26-й тур. «Урал» сенсационно побеждает «Спартак».
В других матчах ЦСКА потерял очки в Уфе, а «Ростов» обыграл хабаровский СКА.
2. «Манчестер Сити» досрочно выиграл чемпионат Англии.
А ПСВ стал чемпионом Нидерландов в 24-й раз.
3. «Реал» готов пойти в суд.
Мадридцы готовы судиться с теми, кто говорит, что клуб «украл» выход в полуфинал Лиги чемпионов.
4. Хосеп Гвардиола хочет пригласить в «Манчестер Сити» Тиаго Алькантару.
Трансфер оценивается в 50 млн фунтов.
5. В Фернандо Торресе заинтересованы пять североамериканских клубов.
Также испанца хотят подписать клубы из Китая.
Фото: Сергей Дроняев