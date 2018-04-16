Поражение «Спартака», чемпионство «МанСити», «Реал» идет в суд. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

РФПЛ. 12 тур. «Спартак» — «Урал» — 2:0. Москва. «Открытие Арена». 30 сентября 2017 г.

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 15 апреля.

1. Премьер-лига. 26-й тур. «Урал» сенсационно побеждает «Спартак».

В других матчах ЦСКА потерял очки в Уфе, а «Ростов» обыграл хабаровский СКА.

2. «Манчестер Сити» досрочно выиграл чемпионат Англии.

А ПСВ стал чемпионом Нидерландов в 24-й раз.

3. «Реал» готов пойти в суд.

Мадридцы готовы судиться с теми, кто говорит, что клуб «украл» выход в полуфинал Лиги чемпионов.

4. Хосеп Гвардиола хочет пригласить в «Манчестер Сити» Тиаго Алькантару.

Трансфер оценивается в 50 млн фунтов.

5. В Фернандо Торресе заинтересованы пять североамериканских клубов.

Также испанца хотят подписать клубы из Китая.

Фото: Сергей Дроняев

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