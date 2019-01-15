«Зенит» назвал цену за Паредеса, Озил покинет «Арсенал», Ещенко рассказал о конфликте с Каррерой. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 14 января.
1. «Зенит» назвал «Челси» цену за Леандро Паредеса.
Питерцы просят у англичан 40 млн евро за аргентинского хавбека.
2. Месут Озил зимой покинет «Арсенал».
На вырученные с его продажи средства Унаи Эмери намерен купить новых игроков.
3. Андрей Ещенко рассказал о своем конфликте с Массимо Каррерой.
Кроме того, защитник «Спартака» высказался о напряженной ситуации Дениса Глушакова с болельщиками.
4. «ПСЖ» хочет подписать опорника из АПЛ.
Целью парижан стал Идрисса Гуйе из «Эвертона».
5. «Зенит» нацелился на нового аргентинца.
Питерцы могут подписать Маркоса Акунью из «Спортинга».
Фото: Global Look Press