«Зенит» назвал цену за Паредеса, Озил покинет «Арсенал», Ещенко рассказал о конфликте с Каррерой. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Месут Озил

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 14 января.

1. «Зенит» назвал «Челси» цену за Леандро Паредеса.

Питерцы просят у англичан 40 млн евро за аргентинского хавбека.

2. Месут Озил зимой покинет «Арсенал».

На вырученные с его продажи средства Унаи Эмери намерен купить новых игроков.

3. Андрей Ещенко рассказал о своем конфликте с Массимо Каррерой.

Кроме того, защитник «Спартака» высказался о напряженной ситуации Дениса Глушакова с болельщиками.

4. «ПСЖ» хочет подписать опорника из АПЛ.

Целью парижан стал Идрисса Гуйе из «Эвертона».

5. «Зенит» нацелился на нового аргентинца.

Питерцы могут подписать Маркоса Акунью из «Спортинга».

Фото: Global Look Press

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