«Зенит» купит защитника «Ромы», «Бавария» подписала хавбека «Лиона», Клюйверт отказался возглавить «Арсенал». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости и тексты за 14 июня.
1. Защитник «Ромы» близок к переходу в «Зенит».
2. Корентен Толиссо перешел в «Баварию».
3. Леонид Слуцкий записал видеообращение болельщикам «Халла» на английском языке.
4. Патрик Клюйверт отказался возглавить тульский «Арсенал».
5. Игорь Денисов близок к возвращению в «Зенит».
6. «Рубин» расстался с шестью игроками.
7. Дуглас Коста согласовал контракт с «Ювентусом» на 6 млн евро в год.
8. Дорожная карта. Как купить билеты, получить паспорт болельщика и сколько стоят отели.
Фото: Global Look Press