«Зенит» купит защитника «Ромы», «Бавария» подписала хавбека «Лиона», Клюйверт отказался возглавить «Арсенал». Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Патрик Клюйверт

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости и тексты за 14 июня.

1. Защитник «Ромы» близок к переходу в «Зенит».

2. Корентен Толиссо перешел в «Баварию».

3. Леонид Слуцкий записал видеообращение болельщикам «Халла» на английском языке.

4. Патрик Клюйверт отказался возглавить тульский «Арсенал».

5. Игорь Денисов близок к возвращению в «Зенит».

6. «Рубин» расстался с шестью игроками.

7. Дуглас Коста согласовал контракт с «Ювентусом» на 6 млн евро в год.

8. Дорожная карта. Как купить билеты, получить паспорт болельщика и сколько стоят отели.

Фото: Global Look Press

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