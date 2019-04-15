Победа «Зенита» и поражение «Спартака», «Бавария» нацелилась на таланта из «Ромы», а «Ювентус» — на защитника «Барселоны». Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Samuel Umtiti

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 14 апреля.

1. Премьер-лига. 23-й тур. «Зенит» разгромил «Анжи».

Отрыв питерцев от второго места вырос до шести очков.

2. Премьер-лига. 23-й тур. «Ростов» дома победил «Спартак».

В другом матче дня «Динамо» дома сыграло вничью с «Краснодаром».

3. «Бавария» намерена приобрести Николо Дзаньоло.

Мюнхенцы готовы предложить за переход хавбека около 50 млн евро.

4. Самюэль Умтити заинтересовал «Ювентус».

Спортдиректор туринцев видит в нем замену ветеранам Бонуччи, Бардзальи и Кьеллини.

5. Пеп Гвардиола рассказал, когда планирует завершить карьеру.

А также поведал, чем будет заниматься до последних дней своей жизни.

Фото: Global Look Press

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