Рекорд Сульшера, трансферные цели «Барселоны», Самедов перешел в «Крылья Советов». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 13 января.

1. Оле-Гуннар Сульшер повторил лучший старт в истории «МЮ» в АПЛ.

С учетом матча на Кубок Англии норвежец выдал шесть побед кряду.

2. Александр Самедов завершил переход в «Крылья Советов».

Кроме того самарцы арендовали Джано Ананидзе у «Спартака».

3. «Барселона» включилась в борьбу за Ирвинга Лозано.

А еще каталонцы могут подписать 33-летнего Фернандо Льоренте.

4. Гарет Саутгейт может летом возглавить «МЮ».

Главный тренер сборной Англии составит конкуренцию Сульшеру и Почеттино.

5. Мохамед Салах обошел Иана Раша по голам за «Ливерпуль».

В матчах АПЛ легендарный валлиец забил 45 голов за «красных», а у египтянина — на один мяч больше.

Фото: Global Look Press

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