Рекорд Сульшера, трансферные цели «Барселоны», Самедов перешел в «Крылья Советов». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 13 января.
1. Оле-Гуннар Сульшер повторил лучший старт в истории «МЮ» в АПЛ.
С учетом матча на Кубок Англии норвежец выдал шесть побед кряду.
2. Александр Самедов завершил переход в «Крылья Советов».
Кроме того самарцы арендовали Джано Ананидзе у «Спартака».
3. «Барселона» включилась в борьбу за Ирвинга Лозано.
А еще каталонцы могут подписать 33-летнего Фернандо Льоренте.
4. Гарет Саутгейт может летом возглавить «МЮ».
Главный тренер сборной Англии составит конкуренцию Сульшеру и Почеттино.
5. Мохамед Салах обошел Иана Раша по голам за «Ливерпуль».
В матчах АПЛ легендарный валлиец забил 45 голов за «красных», а у египтянина — на один мяч больше.
Фото: Global Look Press